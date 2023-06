Det var den russiske befolknings reaktion, man skulle lægge mærke til.

»Kup – og revolutioner – bliver ikke afgjort af, hvor mange der stormer paladserne, men af hvor mange der møder op for at forsvare dem,« som Rusland-eksperten Leon Aron skriver i en klumme hos Politico:

»Ligegyldighed hjælper oprørerne.«

Og ud fra den tese viste fredagens og lørdagens fremmarch fra Wagner-lejesoldaterne sig at være en særligt ubehagelig oplevelse for den russiske præsident, Vladimir Putin.

Vladimir Putin var tydeligt rasende, da han gik på russisk tv og kommenterede Wagner-gruppens fremmarch. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin var tydeligt rasende, da han gik på russisk tv og kommenterede Wagner-gruppens fremmarch. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

For der var ingen store folkemængder i gaderne for at stoppe Jevgenij Prigozjins lejesoldater.

Eller for omvendt at vise deres støtte til deres russiske leder gennem mere end 20 år.

Der var stille.

Ikke engang det russiske militær så ud til at yde synderligt modstand – selv om flere af dets helikoptere angivelig blev skudt ned – mens Wagner-gruppen rykkede mod Moskva.

Også en indbyggers hund skal møde Wagner-soldaterne. Foto: Roman Romokhov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Også en indbyggers hund skal møde Wagner-soldaterne. Foto: Roman Romokhov/AFP/Ritzau Scanpix

»Og faktisk viste tingene sig at være endnu mere alvorlige for Putin,« som Leon Aron, senior-fellow ved American Enterprise Institute og forfatter til en stribe bøger om Rusland, skriver.

For han noterede sig videre, hvordan befolkningen i den store sydrussiske by Rostov var »værre end stille«.

»I stedet for at give udtryk for deres utilfredshed med at blive indtaget af Wagner, så de i videoer ud til at byde Prigozjins 'musikere' (Wagner-lejesoldaternes tilnavn, red.) velkommen,« skriver Leon Aron:

»I stedet for at vifte med portrætter af Putin og russiske flag gav de oprørerne vand og slik.«

Stemningen mellem Wagner-soldaterne og indbyggerne i Rostov var særdeles afslappet. Foto: Roman Romokhov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Stemningen mellem Wagner-soldaterne og indbyggerne i Rostov var særdeles afslappet. Foto: Roman Romokhov/AFP/Ritzau Scanpix

Billederne fra Rostov – som du kan se i artiklen her – viser da også, hvordan Rostov-indbyggerne tog selfier med soldaterne, og hvordan stemningen i byen var ganske udramatisk.

Og da hele optrinet pludselig var ovre lørdag aften, blev Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin endda tiljublet, da han igen forlod Rostov.

Videre skriver Leon Aron, at Vladimir Putin undervejs ikke fik offentlig støtte fra fremtrædende russiske politikere i Dumaen eller bare borgmesteren i Moskva.

Han konkluderer, at sprækkerne i det russiske folks opbakning var tydelig, selvom det altså endte med, at mytteriet blev afværget, mens Jevgenij Prigozjin øjensynlig går i frivilligt eksil i Hviderusland.

»Oprøret blev afsluttet af manden, der startede det, og isen brast ikke,« skriver Leon Aron i Politico:

»Men vi kan se alle revnerne.«