Fotoet af Vladimir Putin og den armenske premierminister, Nikol Pashinyan, er taget i forbindelse med den nylige markering af den såkaldte Sejrsdag.

Det siger alt om det russiske præsident, mener en norsk Ruslandsekspert:

»Billedet er et vigtigt øjeblik. Det viser tydeligt, at Putin lever i frygt for direkte kontakt med andre mennesker - med mindre han virkeligt er nødt til det,« siger Jakub Godzimirski til norske Dagbladet.

Det pågældende foto er taget i tirsdags i forbindelse med en arbejdsmorgenmad forud for den store parade i Kreml, der markede sejren over Nazityskland i Anden Verdenskrig. Se det her:

Armeniens premierminister, Nikol Pashinyan (tv.), får afsprittet sine hænder af Vladimir Putin ved morgenbordet i tirsdags.

Her var en håndfuld statsledere fra tidligere Sovjetrepublikker til stede, og i den forbindelse udfører Vladimir Putin tilsyneladende en helt særlig gestus for armenske Nikol Pashinyan.

Han spritter hans hænder af med en håndspray.

»Bildet kan tolkes på to måder. Enten som et udtryk for Putins paranoia eller som udtryk en mand, der er voldsomt optaget af at udføre procedurer, han selv har indført,« siger Jakub Godzimirski fra Norsk Institut for Internationale Anliggender.

Det har tidligere været fortalt, hvordan Vladimir Putin under coronatiden isolerede sig af frygt for at blive smittet.

epa10617132 (L-R) Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan, Tajik President Emomali Rahmon, Russian President Vladimir Putin, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev and Kyrgyz President Sadyr Japarov attend a working breakfast of the leaders of the Commonwealth of Independent States (CIS) after the Victory Parade in Moscow, Russia 09 May 2023. Russia marks the 78th anniversary of the victory in World War II over Nazi Germany and its allies. The Soviet Union lost 27 million people in the war.

Videre har det også været fremme, hvordan hans nære omgangskreds skal i to ugers karantæne for overhovedet at få lov at komme tæt på statslederen. Samtidig har der længe været daglige pcr-test i Kreml.

Og mens resten af verden i vid udstrækning har nedklassificeret covid-19 til ikke længere at være en samfundskritisk sygdom, går Vladimir Putin åbenbart stadig op i eksempelvis at spritte af.

Det kan der også være en åbenlys grund til, mener norske Jakub Godzimirski.

»Det er oplagt, at Putin tilhører en udsat grupppe alene på grund af sin alder. Han bliver 71 år (til oktober, red.), og den gennemsnitlige levealder i Rusland er ikke særlig høj,« siger han.