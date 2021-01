Nogle billeder bliver med tiden ikoniske, fordi de opsummerer langt mere end det, der umiddelbart møder øjet.

Det allerede meget kendte billede af 60-årige Richard Barnett i Nancy Pelosis kontorstol kan vise sig at blive et netop sådant billede. Fotografiet af hans indtrængen i den fremtrædende demokrats kontor er på alle måder usædvanligt. Derfor er det nok så væsentligt, at han nu er anholdt.

Mange af de lovbrydende demonstranter, der trængte ind i den amerikanske kongres, er blevet efterlyst med et fotografi.

Fredag blev en række af disse anholdt, herunder Richard Barnett, skriver flere medier.

Richard Barnett ved Nancy Pelosis skrivebord. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Richard Barnett ved Nancy Pelosis skrivebord. Foto: JIM LO SCALZO

Den 60-årige mand fra den lille by Gravette i staten Arkansas, var taget til hovedstaden for at deltage i en demonstration, der bakkede op om præsident Donald Trumps påstande om, at der er foregået fusk med stemmesedlerne til præsidentvalget i november – påstande der er blevet afvist ved en række domstole efterfølgende.

Da demonstrationen på præsidentens opfordring bevægede sig mod Capitol Hill, eskalerede situationen. Resten er allerede historiske begivenheder. Fem personer døde som følge af urolighederne.

Om sine egne handlinger fortalte Richard Barnett til The New York Times:

»Jeg skrev en grim besked til hende (Nancy Pelosi, red.) og smed fødderne op på skrivebordet.«

Richard Barnett er blevet anholdt for at trænge ind i den amerikanske kongres. Foto: Washington County Sheriff's Office Foto: HANDOUT Vis mere Richard Barnett er blevet anholdt for at trænge ind i den amerikanske kongres. Foto: Washington County Sheriff's Office Foto: HANDOUT

Nancy Pelosi er formand for Repræsentanternes Hus og er en yndet hadefigur for det yderste højre i USA.

Richard Barnett har fortalt, at han tog et brev fra kontoret stilet til den folkevalgte politiker. Brevet skulle være en slags souvenir. Den 60-årige mand efterlod en mønt som betaling, så han ifølge egen logik ikke kunne anklages for tyveri.

»Jeg smed en quarter på skrivebordet,« som han siger:

»Da politiet kom ind med peberspray, sagde jeg: 'Jeg har betalt for det, det er mit', og så gik jeg.«

Richard Barnett med det brev, han stjal fra Nancy Pelosis kontor. Foto: JIM LO SCALZO Vis mere Richard Barnett med det brev, han stjal fra Nancy Pelosis kontor. Foto: JIM LO SCALZO

Onsdagens indtrængen i Kongressen skete, mens kongresmedlemmerne formelt var ved at godkende Demokraternes Joe Biden som USA's næste præsident.

Mange mener, at uromagerne blev ansporet af præsidenten.

Donald Trump havde kort forinden i en tale gentaget påstande om, at præsidentvalget er blevet stjålet fra ham.