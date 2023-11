På billedet ses det øverste af ubåden stikke op over vandet. Den er på vej mod en stor bro.

Signalet er ikke til at tage fejl af.

»Det er for at vise, at USA er klar til at slå hurtigt til på én gang, hvis aktørerne vælger at eskalere konflikten mellem Israel og Hamas til noget større,« lyder vurderingen fra den norske forsker og orlogskaptajn ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømmen, til Dagbladet.

Og beskeden – eller advarslen – er rettet mod Iran og dets proxy-grupper, der agerer i det mellemøstlige område.

Det er det amerikanske militær, der har lagt billedet på X med en kortfattet besked om, ubåden af Ohio-klassen er ankommet til et »ansvarsområde«.

Uden nærmere stedsangivelse.

CNN skriver dog, at der skulle være tale om Al Salam-broen i Suezkanalen, hvilket altså ikke er langt fra Israel og Gaza, hvor der i en måned har været massive kamphandlinger i gang.

Det amerikanske medie skriver videre, hvordan det er »sjældent«, at den amerikanske hær på den måde fortæller om flådebevægelser.

Det fulde billede, der blev lagt ud i weekenden. Foto: U.S. Central Command Vis mere Det fulde billede, der blev lagt ud i weekenden. Foto: U.S. Central Command

På den led fungerer billedet af ubåden, der kan bære 154 langtrækkende Tomahawk-krydsermissiler og er den største i den amerikanske flåde, som en advarsel.

»Hvis sådan en ubåd skal virke afskrækkende, skal den, der skal skræmmes, også vide, at ubåden er en trussel,« forklarer den norske ekspert Tor Ivar Strømmen:

»Derfor vil USA ofte annoncere, at sådan en ubåd er udsendt til et konkret område – som nu i Mellemøsten. De vil selvfølgelig aldrig annoncere præcist, hvor den er, eller hvor den skal hen. Eller hvad den specifikke opgave er.«

Ifølge CNN har den amerikanske flåde fire ubåde af den pågældende klasse også kaldet SSGN: USS Ohio, USS Michigan, USS Florida og USS Georgia.

Det er ikke klart, hvilken der er tale om på billedet.

Men de er blandt de mest slagkraftige våben, som amerikansk militær råder over.

»Ingen modstander af USA kan ignorere den trussel,« som tidligere direktør for US Pacific Command, Carl Schuster, har sagt til CNN.

En SSGN-ubåd blev for første gang brugt i kamp i 2011, da USS Florida afsendte knap 100 missiler mod mål i Libyen i det, der blev kaldt 'Operation Odyssey Dawn'.

Udmeldingen om ubåden kommer efter, at USA tidligere har sendt andre store fartøj som et hangarskib til området ved Israel.

»Afskrækning er jo noget, som i virkeligheden kun eksisterer i hovedet på dem, der skal afskrækkes, og der skal derfor altid være en balance mellem at afsløre tilgængelig kapacitet og at holde modstanderen i vildrede,« siger norske Tor Ivar Strømmen:

»Ved de, hvad der kan ramme dem. Og hvor og hvornår, kan de tage deres forholdsregler. Er de i vildrede, men kender til kapaciteten, har de mindre handlerum.«