Et billede på Twitter af sovende Ryanair-medarbejdere har de seneste par dage gået verdenen rundt, hvor britiske såval som australske medier har skrevet om det.

På billedet ser man medarbejderne ligge og sove på gulvet i et besætningsrum. Rummet er lyst fuldstændig op, og nogle af medarbejderne dækker deres ansigt for lysskæret.

'Dette er Ryanair 737-besætningen med base i Portugal, der er strandet i Malaga, Spanien for et par nætter siden på grund af storm. De sover på gulvet i Ryanairs besætningsrum. Ryanair tjener 1,25 milliarder pund (10,6 milliarder kroner, red.) om året, men vil ikke sende den strandede besætning på hotel for natten,' skriver den tidligere pilot Jim Atkinson på Twitter.

Han har dog ikke helt korrekt fat i overskuddet i Ryanair, som i sidste regnskab var på omkring 8,4 milliarder kroner.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj — Jim Atkinson (@Jimbaba) October 14, 2018

Billedet blev taget den 13. oktober, hvor medarbejderne var strandede på grund af stormen Leslie i Portugal, skriver The Independent.

Alle hoteller i nærområdet skulle have været fuldt booket på grund af efterårsferie, og derfor var besætningen angiveligt forvist til gulvet.

En talsmand fra Ryanair hævder dog, at billedet ikke har direkte hold i virkeligheden.

»Dette billede er tydeligt iscenesat, og ingen medarbejdere har sovet på gulvet. Besætningen tilbragte en kort stund i besætningsrummet, inden de blev flyttet til en lounge,« siger talsmanden ifølge det britiske medie.

Selv om de blev overført til en anden lounge, blev de 24 besætningsmedlemmer ikke forsynet med mad eller drikke af flyselskabet i løbet af ventetiden og var nødsaget til at deles om otte stole for at få lidt søvn.

Det hævder den portugisiske fagforeningschef Fernando Gandra, der desuden er tidligere medarbejder hos Ryanair.

Til spørgsmålet om, hvorvidt billedet var opstillet, siger fagforeningschefen:

»Jeg vil ikke kommentere, om det var icenesat eller ej. Det ved kun de personer, der var til stede.«