Hun kom ind på børnehospitalet i den ukrainske by Mariupol for at føde sit barn.

I stedet endte opholdet med at koste både hende og barnet livet.

Onsdag gik billedet af den sårede og lidende højgravide kvinde verden rundt, mens hun blev båret ud fra fødsels- og børnehospitalet, som var blevet bombet af russerne.

Hun blev i al hast bragt til et andet hospital – som ligger endnu tættere på frontlinjen – men desværre stod hverken hendes eller hendes ufødte babys liv til at redde.

Det skriver AP.

Da det gik op for kvinden, at babyen næppe ville overleve, kom hun ifølge nyhedsbureauet med en hjerteskærende bøn til lægerne:

»Slå mig ihjel nu,« skulle hun have råbt til de læger, som forgæves kæmpede for hendes liv.

Kirurgen Timur Marin kunne konstatere, at den højgravide kvindes bækken var knust, og at hendes hofte var løsrevet.

En gravid kvinde bæres ud fra det bombede hospital. Nu er både hun og barnet omkommet, skriver nyhedsbureauet AP. Foto: Evgeniy Maloletka/AP Vis mere En gravid kvinde bæres ud fra det bombede hospital. Nu er både hun og barnet omkommet, skriver nyhedsbureauet AP. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

I et desperat forsøg på at redde barnets liv, forsøgte lægerne at fjerne det via kejsersnit, men der var ifølge Timur Marin 'ingen tegn på liv'.

Derefter fokuserede lægerne på at redde kvinden, men 30 minutters forsøg på at genoplive hende var forgæves.

Dermed er kvinden og barnet de seneste ofre for bombningen af børnehospitalet, som har fået massiv mediebevågenhed og er blevet fordømt fra både ukrainsk side og i Vesten.

»Vi kan ikke forstå, hvordan det i dagens samfund kan ske, at et børnehospital bliver bombet. Folk kan ikke tro, at det er sandt,« som viceborgmesteren i Mariupol, Serhij Orlov, udtrykker det.

Ødelæggelser foran hospitalet. Foto: NATIONAL POLICE OF UKRAINE Vis mere Ødelæggelser foran hospitalet. Foto: NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Også ødelæggelserne på de tre bygninger har været kolossale. Det vidner flere videoer fra området om (se videoen øverst i artiklen).

Nærmest samtlige ruder er blæst ud. Den grønne og gule facade er flere steder flået af i store stykker. Træer er væltet, biler er brudt i brand.

Og det er kun de udvendige skader.

Også indvendig er ødelæggelserne omfattende. Her kan man se væltede senge, der i hast er blevet forladt, mens alt inventar ligger hulter til bulter i stuer og på gange.

Videoer viser også, hvordan indlagte kvinder og børn bliver evakueret fra de smadrede bygninger.

Angrebet har skabt enorm forargelse i Ukraine, hvor præsident Volodymyr Zelenskyj har kaldt det for »grusomt«.

Røde Kors har kaldt situationen i den østukrainske havneby Mariupol for »desperat«. Ikke mindst fordi indbyggerne længe har været uden elektricitet, mens det har været umuligt at få forsyninger af mad og vand ind i havnebyen. Der har ligeledes været meldinger fra hjælpeorganisationen om, at folk dør af dehydrering.

I Rusland har man reageret på de ukrainske meldinger om, at børnehospitalet er blevet bombet. Her bliver det kaldt både »fake news« og »misinformation«.

Russiske myndigheder siger dog også, at ukrainske militser har benyttet hospitalet som forsvarsstilling og installeret tungere våben på stedet. Hvilket af flere iagttagere tolkes som en indirekte erkendelse af – og retfærdiggørelse af – at hospitalet er blevet bombet.

Også billederne af en anden højgravid kvinde, som blev såret under angrebet – Mariana Vishegirskaya – er gået verden rundt.

Billedet af den højgravide ukrainske kvinde fra hospitalet i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Billedet af den højgravide ukrainske kvinde fra hospitalet i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/Ritzau Scanpix

Hun blev også den ultimative hovedperson i fortællingen om, hvad der skete ved børnehospitalet i den ukrainske havneby onsdag, idet flere repræsentanter for det officielle Rusland mente, at den højgravide kvinde er selve beviset på, at bombningen faktisk var »fake« og iscenesat af Ukraine selv. Påstande, som siden er blevet afvist og pillet fra hinanden.

Heldigvis er historien om Mariana Vishegirskaya videre skæbne anderledes opløftende.

Hun har efterfølgende født en sund og velskabt datter.