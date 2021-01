Han knælede stille foran gravstenen og bøjede nakken.

Sådan blev han siddende, mens minutterne tikkede forbi – og billedet af den ensomme betjent er efterfølgende blevet delt igen og igen på de sociale medier. For mens han sad der foran Beau Bidens grav, blev Beaus far, Joe Biden, taget i ed som USA's næste præsident.

Onsdag middag blev den demokratiske politiker indsat på den øverste post i Det Hvide Hus.

Ved sin side havde han hustruen Jill, sønnen Hunter og datteren Ashley. Men han har ikke lagt skjul på, at han ville ønske, at sønnen Beau også kunne have været til stede – og det faktisk var Beau, der ville blive præsenteret som landets næste præsident.

Foto: Patricia Talorico

Men Beau Biden måtte han tage en for tidlig afsked med i 2015, da sønnen mistede livet som følge af en kræftsygdom i hjernen.

På det tidspunkt var sønnen 46 år.

Da den store indsættelsesceremoni onsdag fandt sted, besluttede journalisten Patricia Talorico fra Delaware News Journal sig for at lægge vejen forbi gravstedet i Delaware, hvor Beau ligger begravet.

Det var der, hun så betjenten ensomt knæle foran gravsten – og det var der, hun tog billedet af ham.

Arkivfoto af Joe Biden sammen med sønnerne Hunter (til venstre) og Beau (til højre). Sønnerne fik Joe Biden sammen med sin første hustru, Neilia, som mistede livet i en tragisk trafikulykke i 1972. Også parrets datter, Naomi, mistede livet i ulykken, mens sønnerne overlevede. Foto: DAVID MCNEW

I en artikel i Delaware News Journal har hun efterfølgende skrevet om, hvorfor hun tog billedet.

I første omgang var hun blevet bedt om at dække, hvordan Joe Bidens hjemstat ville fejre den store dag, hvor han blev taget i ed som ny præsident, og det var derfor, hun kom til at tænke på Beau, som hun havde mødt ved flere lejligheder, da han tidligere var major i nationalgarden, før han blev statsanklager og senere justitsminister i Delaware.

Hun besluttede sig derfor for at lægge vejen forbi Beaus gravsted og sige en lille bøn.

»Jeg så en ensom person i blå uniform knæle ved Beaus grav. Ingen andre var i nærheden på denne kolde, blæsende eftermiddag, udover et par stykker, der arbejdede på kirkegården. Mens jeg sad i min bil, skiftede jeg radioen over på CNN. Joe Biden var ved at blive taget i ed som præsident og var lige ved at skulle begynde sin tale,« fortæller Patricia Talorico til Delaware News Journal.

Arkivfoto af Joe Biden sammen med sønnen Beau Biden. Foto: KHALID MOHAMMED

»Personen i uniformen bukkede sit hoved og knyttede sine hænder sammen. Billedet bragte tårer i mine øjne.«

Hun ville ikke forstyrre øjeblikket, og derfor tog hun et par billeder på afstand, før hun kørte videre.

Efter at have hørt Bidens tale færdig, kørte hun tilbage for at se, om personen endnu sad der. Det gjorde han. Endnu knælende, endnu med bukket hoved.

Hun forklarer, at journalisten i hende ønskede at finde ud af, hvem personen var, og hvorfor personen var der. Men hun besluttede sig for, at det ville være respektløst at forstyrre:

»Nogle ting her i livet skal man bare lade være,« skriver hun.