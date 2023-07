Ubeskrivelig smerte.

»Det føltes, som om der blev kastet sand og sten på mig fra alle sider. Det gjorde virkelig, virkelig ondt. Det brændte bare. Jeg har aldrig nogensinde følt noget som det før. Det var, som hvis nogle varmede nåle op, til de var rødglødende, og så stak dem alle ind i dig.«

Ordene kommer fra Annie Lu. Hun er en af 47 personer, der var til stede på den newzealandske ø Whakaari - eller White Island - i 2019, da en vulkan gik i udbrud og dræbte 22 personer.

Netop nu er en retssag i gang, hvor landets tilsynsmyndighed for sundhed og sikkerhed har lagt sag an mod seks parter, heriblandt de tre brødre, der ejer øen.

Annie Lu fortæller ifølge CNN i retten, at hun havde booket en tur ud til øen efter at have læst om den i en brochure, og at de ikke, før de stod på øen, blev advaret om, at der var moderat til forøget vulkansk uro på vulkanøen.

»De sagde intet om, at det var farligt,« forklarer hun i retten via video.

Men det var det.

De 47 personer på øen, primært familier, par på bryllupsrejse og andre turister, var vidner til en af New Zealands værste naturkatastrofer nogensinde. 22 mistede livet og resten blev voldsomt forbrændt.

En anden person, Matthew Urey, var også til stede på øen, da vulkanen gik i udbrud. Hans krop blev også voldsomt forbrændt.

»Indtrykket, vi fik, var, at det grundlæggende bare var en stille og rolig dag, vi skulle ud op,« siger Annie Lu og forklarer, at de alle blev udstyret med en hjelm og en gasmaske, men ellers ikke skulle medbringe noget specielt.

På dagen så Annie Lus mor en sort sky på himlen, før nogle råbte »løb alle sammen!«.

Det endte med, at 38 procent af hendes krop blev forbrændt, så den krævede flere forskellige hudtransplantationer, der gav hende ar på de dele af kroppen, der ikke var forbrændte.

Og smerten. Smerten.

»Tænk på det, som hvis du åbner en ovn, og varmen blæser lige ind på dig. Det føles lidt som det, bare 1.000 gange værre.«

De seks parter, der kæmper mod søgsmålet er, udover de tre førnævnte brødre og deres firma Whakaari Management, ID Tours New Zealand og Tauranga Tourism Services.

WorkSafe, New Zealands tilsynsmyndighed for sundhed og sikkerhed, oplyser i retten, at turisterne »ikke modtog nogen sundheds- eller sikkerhedsinformation, før turen satte i gang«, og at Whakaari Management fejlede i at tage hånd om turisterne, der besøgte deres ø.

Retssagen forventes at vare 16 uger.