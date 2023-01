Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var totalt kaos.

De væltede ind på Kongressen, Højesteretten og præsidentens kontor, hvor de hærgede. Smadrede vinduer, møbler og kunst i det værste angreb på Brasiliens institutioner siden 1980'erne.

Og nu viser billeder utallige busser holde i lange køer i landets hovedstad.

De har et klart formål: At få søndagens demonstranter fjernet i en vis fart.

Udenfor hærens hovedkvarter havde de højreorienterede demonstranter oprettet lejre, hvorfra de forsøgte at påvirke den til at støtte deres sag; at få den tidligere præsident Jair Bolsonaro tilbage.

Medlemmer af Brasiliens militær fjerner lejren, som Bolsonaro-støtterne havde sat op. Foto: RICARDO MORAES Vis mere Medlemmer af Brasiliens militær fjerner lejren, som Bolsonaro-støtterne havde sat op. Foto: RICARDO MORAES

Og de mange, mange busser, som politiet stod for, har fragtet de mange Bolsonaro-støtter til en af politiets bygninger. Her er ifølge Reuters 1.500 mennesker indtil videre blevet tilbageholdt efter søndagens voldsomme begivenheder.

Samtidig befinder Bolsonaro sig selv netop nu i den amerikanske delstat Florida, hvor han angiveligt er indlagt på et hospital med maveproblemer. Han forlod Brasilien, kort før hans tid som præsident endte, da han angiveligt blev rådet til det af sine rådgivere under frygt for, at den nye regering kunne retsforfølge ham.

Den nye præsident, Lula da Silva, kritiserede efterfølgende militæret for at have ladet demonstranter ved portene råbe og bede om et militærkup, siden Bolsonaro tabte valget.

»Folk råbte åbent for et militærkup uden for barakkerne, og intet blev gjort. Ingen general løftede en finger for at fortælle dem, at de ikke skulle gøre det,« sagde den 77-årige præsident, der også tidligere har været landets øverste leder.