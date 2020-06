Håndklæderne ligger side om side, og der er kulørte parasoller, så langt øje rækker.

Et øjeblik forledes man til at tro, at coronavirussen er gået i en stor bue uden om Storbritannien.

Der er i hvert fald hverken mundbind eller passende afstand på billederne fra strandene i den sydlige del af England i disse dage.

En hedebølge har ramt de britiske øer, og tilsyneladende er varmen også steget briterne til hovedet. I hvert fald trodsede forbløffende mange forleden risikoen for smittespredning i de store menneskemængder og gjorde som tusindvis af andre:

Foto: GLYN KIRK Vis mere Foto: GLYN KIRK

De drog til stranden.

Alene i kystbyen Bournemouth vurderer myndighederne, at over 100.000 onsdag besøgte områdets strande.

Det lokale bystyre slår derfor alarm, og politiet opfordrer folk til at holde sig fra byens strande.

Byrådsleder i Bournemouth, Christchurch og Poole, Vikki Slade, siger det meget klart til BBC:

Foto: GLYN KIRK Vis mere Foto: GLYN KIRK

»Vi er fuldstændig rystede over de scener, vi har været vidne til på vores strande - særligt ved Bournemouth og Sandbanks i de seneste 24-48 timer.«

»Denne uansvarlige opførsel og handlingerne fra så mange mennesker er bare chokerende.«

Den lokale repræsentant i parlamentet, Tobias Ellwood, advarer på sin twitterprofil direkte folk mod at tage til stranden:

'NØDSITUATION' i Bournemouth - hold jer venligst væk.'

‘MAJOR INCIDENT’ declared in BOURNEMOUTH - pls stay away.



With 1/2 million visitors in Dorset, roads are gridlocked, hindering emergency vehicles & beaches are full - with Dispersal Orders on both piers.

I’ve asked Police Minister to dispatch additional police if Dorset requests pic.twitter.com/YnSpfdXOLc — Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) June 25, 2020

Men det er ikke kun på strandene, at briterne spiller hasard med deres helbred og den gradvise genåbning af samfundet.

Også fejringen af fodboldklubben Liverpools mesterskab torsdag aften vækker forargelse. Tv-billederne af jublende tilhængere i store menneskemængder har fået mange til at rase på de sociale medier.

Storbritannien er det land i Europa, hvor virussen har kostet flest menneskeliv. Mere end 43.000 briter har mistet livet på grund af sygdommen.

Dermed er Storbritannien ét af de lande i verden, der er hårdest ramt af den smitsomme sygdom. Kun USA og Brasilien har haft flere dødsfald. Til sammenligning er godt 34.000 italienere døde, mens de var smittede med covid-19.