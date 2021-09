Det var en klar morgen på Manhattan. Himlen var blå. Alt åndede fred og ro.

Men klokken 08.46, lokal tid, blev den ro brudt med et uventet brag og en eksplosion. Fra det øjeblik var verden ændret for bestandig.

American Airlines fly 11 var netop fløjet ind i nordtårnet på New York-varetegnet World Trade Center. I 17 minutter herskede uvished, chok og forundring. Så ramte United Airlines fly 175 ind i sydtårnet.

Kaos.

11. september 2001 fandt en af de begivenheder, som siden kom til at definere eftertiden, sted.

Alle kan huske, hvor de var.

Og rigtig mange kan huske de voldsomme billeder fra dagen. De er mejslet ind i vores bevidsthed.

Herunder har vi samlet en række af de mest ikoniske billeder fra 11. september.

Det første fly rammer

Sådan så det ud, da American Airlines Flight 11 ramte nordtårnet i World Trade Center. Foto: YouTube/Real 911questions Vis mere Sådan så det ud, da American Airlines Flight 11 ramte nordtårnet i World Trade Center. Foto: YouTube/Real 911questions

Der er så vidt vides meget få billeder af øjeblikket, hvor American Airlines Flight 11 ramte nordtårnet i World Trade Center.

Men der findes et, som er taget fra en video optaget af en enhed fra New Yorks Brandvæsen på en rutineopgave med et gaslæk på Manhattan.

På videoen kan man se, hvordan brandfolkene filmer deres arbejde. Pludselig panoreres kameraet op i luften og hen mod tvillingetårnene i distancen.

Kort efter rammer flyet.

Andet fly fanget brøkdele inden katastrofen

United Airlines Flight 175 på vej mod World Trade Center. Foto: Sean Adair Vis mere United Airlines Flight 175 på vej mod World Trade Center. Foto: Sean Adair

Hvor der ikke var billeder af de første fly, der ramte nordtårnet, så er der stribevis af billeder af United Airlines Flight 175.

Hundredvis af kameraer i USAs største by var rettet mod World Trade Centers tvillingetårne, da flyet pludselig dukkede op klokken 09.03, lokal tid.

Da det bragede ind i sydtårnet med en kraftig eksplosion til følge, stod det for mange klart, at der formentlig var tale om et angreb og en ikke en ulykke.

USA var lammet.

Præsidenten får besked – og læser videre

George W. Bush hvisket i øret af Andrew Card. Foto: Win McNamee Vis mere George W. Bush hvisket i øret af Andrew Card. Foto: Win McNamee

Om morgenen 11. september 2001 var præsident George W. Bush i Florida. Her besøgte han Emma E. Booker Elementary School, hvor han blandt andet skulle være med til læseundervisningen af eleverne.

Netop det var præsidenten i gang med, da hans stabschef i Det Hvide Hus, Andrew Card, trådte op til den stol, Bush sad på, og hviskede ham noget i øret.

Siden er øjeblikket, hvor præsidenten bliver helt sammenbidt og fjern i blikket, blevet gengivet og kritiseret.

George W. Bush blev nemlig siddende på sin stol og færdiggjorde undervisningen med klassens lærer, selvom han netop havde fået at vide, at fly nummer to havde ramt World Trade Center.

Desperation i tårnene

Mennesker fanget i World Trade Center efter angrebene. Foto: JEFF CHRISTENSEN Vis mere Mennesker fanget i World Trade Center efter angrebene. Foto: JEFF CHRISTENSEN

Efter de to fly havde ramt World Trade Centers to massive hovedtårne, blev mange på de øverste etager fanget. Elevatorer og trappeskakter var ufremkommelige eller helt forsvundet.

Enkelte steder var nyheden om, hvad der var sket, ikke nået frem, da telefonlinjer var nede.

Det førte til undren og desperation blandt mange af dem, som ikke kunne komme ud af de rygende tårne.

Og derfor valgte en række personer i nordtårnet at åbne vinduerne i stor højde. Det blev fanget på billeder fra jorden.

Røgsøjle over New York

To røgsøjler flettes sammen til en fra World Trade Center. Foto: BRAD RICKERBY Vis mere To røgsøjler flettes sammen til en fra World Trade Center. Foto: BRAD RICKERBY

Efter de to kaprede fly ramte deres mål i New York, stod de to tårne i flammer.

To massive røgsøjler trak et spor hen over New Yorks skyline, der kunne ses i miles omkreds.

Billedet her er taget mod den sydlige del af Manhattan, hvor de to tårne befandt sig.

Skalaen bliver godt vist ved hjælp af færgen nederst i billedet.

Den faldende mand

Billedet af den ukendte mand, som falder fra World Trade Center, er blevet ikonisk for tragedien. Foto: Richard Drew/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Billedet af den ukendte mand, som falder fra World Trade Center, er blevet ikonisk for tragedien. Foto: Richard Drew/AP/Ritzau Scanpix

For at undslippe flammer, intens varme, faldende materiale og død fandt mange i de to tårne mod udgangene hurtigst muligt i en enorm evakuering i minutterne efter, de to fly havde ramt.

Men det var ikke alle, der havde mulighed for at undslippe. Og det gik stille og roligt op for folk højt oppe i tårnene. I en sidste desperat handling valgte flere at tage deres skæbne i egne hænder og hoppe. En af de situationer blev fanget af fotografen Richard Drew, der har udtalt følgende om billedet:

»Jeg tog billeder af de rygende tårne, da jeg pludselig så det og tænkte 'Åh Gud, folk begynder at springe ned deroppefra'. Instinktivt tog jeg mit kamera og fotograferede dem, mens de styrtede mod jorden. Det var sådan, jeg tog billedet af 'The falling man'.«

Billedet af den faldende mand, som aldrig er blevet identificeret, har været omgærdet af voldsomme kontroverser. For kan man tillade sig at vise en mand i hans sidste sekunder?

Koordineret angreb

En redningshelikopter foran Pentagon. Foto: LARRY DOWNING Vis mere En redningshelikopter foran Pentagon. Foto: LARRY DOWNING

Det var ikke kun i New York, USA var under angreb 11. september. Flykaprerne havde inddelt sig i fire hold. De to første kaprede flyene, der ramte World Trade Center. Det tredje fly var American Airlines Flight 77.

Klokken 09.37 ramte flyet det amerikanske forsvarsministeriums hovedbygning, Pentagon, nær den amerikanske hovedstad, Washington D.C. Kollisionen fik en del af Pentagon til at kollapse.

Det fjerde kaprede fly led en helt anden skæbne end de tre andre. Her var der tale om United Airlines Flight 93. Det styrtede ned klokken 10.03 på en mark nær Shanksville i Pennsylvania, da en række af passagererne om bord tog kampen op mod flykaprerne.

Da alle om bord blev dræbt, vides det ikke, hvilket mål flyet skulle have ramt. Amerikanske myndigheder mener dog, at det enten var Kongressen eller Det Hvide Hus i Washington D.C.

Kollaps

Folk flygter fra støvskyen fra de kollapsede tvillingetårne. Foto: DOUG KANTER Vis mere Folk flygter fra støvskyen fra de kollapsede tvillingetårne. Foto: DOUG KANTER

Klokken 09.59 – efter at have stået i flammer i 56 minutter – kollapsede sydtårnet i World Trade Center.

Omkring en halv time senere, klokken 10.28, faldt nordtårnet sammen. Det var det første til at blive ramt af de to tårne. Her gik der 102 minutter, fra flyet havde ramt, til kollapset indtrådte.

De to tårnes sammenstyrtning udløste enorme røgskyer i gaderne på det sydlige Manhattan, som fik folk i gaderne til at flygte i panik.

Ikke længe efter lignede dele af New York et apokalyptisk mareridt.

Marcy Borders

Marcy Borders dækket i støv fra World Trade Center. Foto: STAN HONDA Vis mere Marcy Borders dækket i støv fra World Trade Center. Foto: STAN HONDA

Det kaos, der udspillede sig efter de to tårnes kollaps 11. september 2001, er blevet gengivet på mange billeder.

Men få billeder står så klart i hukommelsen som det af Marcy Borders.

Hun blev foreviget af en fotograf kort efter, de to tårne var styrtet sammen. Indhyllet i et gulligt lys, grædefærdig og smurt ind i aske fra World Trade Center.

Marcy Borders, der arbejdede i Bank of Americas lokaler i World Trade Center, da flyene ramte, døde i 2015 af mavecancer, som hun selv mente var kommet af støvet fra kollapset af de to bygninger.

Redningsaktioner

Redningspersonale bærer den dræbte pastor Mychal Judge væk fra området. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Redningspersonale bærer den dræbte pastor Mychal Judge væk fra området. Foto: SHANNON STAPLETON

I minutterne, timerne og dagene efter World Trade Center styrtede sammen, stod et enormt redningsarbejde på.

Hundredvis af brandmænd, politifolk og andet redningspersonale arbejdede i døgndrift med at redde personer ud af de sammenstyrtede bygninger.

Enkelte blev fundet i live, som det blandt andet var tilfældet med politibetjenten Will Jimeno, men langt de fleste led en værre skæbne.

Det var tilfældet med New York City Fire Departments egen pastor Mychal Judge, der var ved at give den sidste nadver til et offer i kollapset, da han selv blev ramt af faldende vragstykker.

En spøgelsesby

Skelettet efter World Trade Center. Foto: ALEXANDRE FUCHS Vis mere Skelettet efter World Trade Center. Foto: ALEXANDRE FUCHS

Efter angrebet på og det følgende kollaps af World Trade Center i New York stod de to før så imponerende hovedbygningers skelet stadig delvis tilbage.

Skraldet for sin hud.

Blottet.

Som en slags spøgelsesby blev de hurtigt en slags varetegn for den tragedie, der havde udspillet sig på Lower Manhattan.

al-Qaeda

Osama bi Laden og al-Qaeda blev USAs fjende nummer et efter angrebene 11. september 2001. Foto: RUSSELL BOYCE Vis mere Osama bi Laden og al-Qaeda blev USAs fjende nummer et efter angrebene 11. september 2001. Foto: RUSSELL BOYCE

Allerede inden røgen og støvet havde lagt sig efter angrebene 11. september, stod det klart, at de 19 gerningsmænd var terrorister sendt af al-Qaeda.

Planen, som blandt andet var udtænkt af organisationens topterrorist, Osama bin Laden, havde til formål at ramme USA på kendte steder og dræbe store mængder mennesker.

Angrebet førte sidenhen til, at USA gik ind i Afghanistan, hvor al-Qaeda – og Taliban-bevægelsen, som husede dem – hørte hjemme. Det blev til en næsten 20 år lang besættelse, som sluttede 30. august i år, da USA trak sig ud, mens Taliban overtog magten i landet.

Osama bin Laden blev i kølvandet på angrebet verdenskendt og -berygtet. Han blev dræbt af amerikanske specialtropper i sit hjem i Abbottabad i Pakistan 2. maj 2011.

Ofrene

Robert Peraza knæler ved sin søns navn 9/11 Memorial. Foto: JUSTIN LANE / POOL Vis mere Robert Peraza knæler ved sin søns navn 9/11 Memorial. Foto: JUSTIN LANE / POOL

Ved angrebene på World Trade Center, Pentagon samt kapringen af United Airlines Flight 93 mistede 2.977 livet.

Af dem var langt størstedelen amerikanere, men også en lang række udlændinge omkom.

Blandt dem, der mistede en kær, var Robert Peraza. Han mistede sin søn, Robert David Peraza, i angrebene.

I dag er han et af de navne, som man kan finde ved mindesmærket, hvor World Trade Center stod.

Genrejsningen

Frihedsgudinden foran One World Trade Center og lyset fra 9/11 Memorial. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Frihedsgudinden foran One World Trade Center og lyset fra 9/11 Memorial. Foto: EDUARDO MUNOZ

3. november 2014 blev en genrejsningens dag i New York, da det nye højhus, One World Trade Center, blev åbnet. Bygningen står på samme område, som hørte til det tidligere World Trade Center.

Bygningen er 541,3 meter høj. Det er ikke tilfældigt, da det tal omsat til fod svarer til 1776, som er lig med det år, Uafhængighedserklæringen blev underskrevet i USA.

Ved siden af finder man 9/11 Memorial & Museum, hvor der blandt andet er to mindesmærker – markeret ved to huller, hvor de to tårne stod. Om aftenen på årsdagen for angrebet skyder to lyskegler op som minde om de to tårne – den såkaldte 'Tribute of light'.

Ved mindesmærket kan man læse alle navnene på de dræbte 11. september 2001.