Hun kigger sig omkring, mens hun kommer gående med korte skridt. Smiler, måske trodsigt.

Billederne af den 39-årige skolelærer Ilaria Salis har skabt ramaskrig i Italien – blandt andet på grund af detaljen i baggrunden.

Lænket på hænder og fødder blev Ilaria Salis mandag ført ind til et retsmøde i Budapest. Bag hende fulgte en betjent, der holdt hende i snor, som var den 39-årige kvinde en hund.

»Vi så Salis lagt i lænker som et dyr, som i Middelalderen,« lyder det med afsky fra Peppe Provenzano fra socialdemokratiske Partito Democratico (PD) ifølge italienske medier, herunder Infosannio.

Siden billeder af den ydmygende behandling af Ilaria Salis i den ungarske retssal dukkede op på tv i Italien har over 100.000 italienere skrevet under på, at landets regering skal hjælpe hende tilbage til Italien, skriver DR.

I Ungarn risikerer Ilaria Salis op til 11 års fængsel for en ekstremistisk forbrydelse, hun nægter sig skyldig i.

Siden februar sidste år har skolelæreren fra den norditalienske by Monza siddet fængslet i Ungarn, hvor hun anklages for at have begået grov vold mod nynazister.

Under den årlige fejring af 'æresdagen' til minde om Ungarns nazivenlige regime under Anden Verdenskrig, som samler højreekstremister fra hele Europa, arrangerede venstreaktivister en moddemonstration – og det førte til voldsomme optøjer.

Ilaria Salis smiler under et retsmøde i Budapest, men der er ikke meget at grine ad for den 39-årige italienske lærer. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Ilaria Salis smiler under et retsmøde i Budapest, men der er ikke meget at grine ad for den 39-årige italienske lærer. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Flere ungarske nynazister blev overfaldet, og Ilaria Salis anklages for at have været med til at gennemtæve dem.

En tysker, som deltog i moddemonstrationen sammen med hende, har kendt sig skyldig og er idømt en fængselsstraf på tre et halvt år.

Italienernes vrede skyldes ikke kun de ydmygende billeder fra retssalen, men også de historier, som er begyndt at dukke op om behandlingen af Ilaria Salis i det ungarske fængsel.

En medfange har fortalt, at hun skulle sidde i en celle fyldt med rotter, og ifølge Salis' far er hun blevet udsat for så meget pres – fysisk såvel som psykisk – under forhør, at det er at sidestille med tortur, skriver Berlingske.

Et vægmaleri af gadekunstneren 'Laika' viser Ilaria Salis i lænker. Vægmaleriet kan ses på en mur tæt på den ungarske ambassade i Rom. Foto: Andrea Bernardi/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Et vægmaleri af gadekunstneren 'Laika' viser Ilaria Salis i lænker. Vægmaleriet kan ses på en mur tæt på den ungarske ambassade i Rom. Foto: Andrea Bernardi/AFP/Ritzau Scanpix

Sagen er endt på højeste politiske niveau, idet Italiens premierminister Giorgia Meloni i telefonen har diskuteret den med sit ungarske sidestykke, Viktor Orbán.

Og lænkerne på hænder og fødder i retssalen? Ja, det er faktisk normal praksis i Ungarn – i skarp modsætning til i Italien.