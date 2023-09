Satellitbillederne siger alt om katastrofens omfang.

Herpå ses det mørke, mudderbrune flodvand ligger som en våd, påtrængende hinde overalt.

Og den libyske kystby Derna er ikke bare oversvømmet. Bygninger er kollapset, mens hele kvarterer skulle være skyllet bort af de kraftige vandmasser udløst af stormen 'Daniel'.

For den har fået to dæmningerne til at kollapse, hvilket har sendt de enorme mængder flodvand ind over en by, der tidligere havde mere end 120.000 indbyggere.

Før- og efterbillede af Derna. Foto: Planet Labs PBC/Reuters/Ritzau Scanpix

Som skrevet indledningsvist er det tydeligt på satellitbilleder, hvor store ødelæggelserne er.

Her kan man også se, hvordan selv Middelhavet er blevet brunligt på grund af forurening fra flodvandet.

Gader er blevet til kanaler, mens Derna reelt er blevet delt i to halvdele, hvor vandet har strømmet gennem den ødelagte dæmning.

Den kan man se her (se også droneoptagelsen øverst i artiklen):

Her kan man se før- og efterbilleder af en af de ødelagte dæmninger. Kig nederst til venstre. Foto: PLANET LABS PBC

Det officielle dødstal er nu på mere end 5.300 ofre.

Imens mener hjælpeorganisationerne Røde Kors og Røde Halvmåne, at det er langt mere end 10.000 ofre.

Det frygtes blandt andet, at mange af de omkomne simpelthen er blevet taget med af vandmasserne og ført ud i Middelhavet.

Den libyske minister Hichem Chkiouat har sagt til nyhedsbureauet Reuters:

Bygningen her er brast sammen. Foto: Ali M. Bomhadi/Reuters/Ritzau Scanpix

»Der ligger lig overalt. I havet, i dalene, under bygningerne,« har hans dystre beskrivelse lydt:

»Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at 25 procent af byen er forsvundet. Mange, mange bygninger er kollapset.«

Hverken overblik eller hjælpearbejde er dog lettere af, at Libyen ikke har én regering.

Landet ledes af en regering i øst – som ikke er internationalt anerkendt – og af en overgangsregering, der har base i hovedstaden Tripoli.

En massegrav med ofre for oversvømmelserne. Foto: Ayman Al-Sahili/Reuters/Ritzau Scanpix

Andre byer omkring Derna har også været hårdt ramt af oversvømmelserne.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), har sendt sine tanker til de berørte i et opslag på det sociale medie X.

»Mine tanker og kondolencer til de familier, der har mistet deres kære og set deres hjem blive ødelagt af de ødelæggende oversvømmelser i Libyen,« skriver hun i et opslag.