Det var nærmest umuligt at være på sociale medier i dagene efter 18. januar 2019 uden at se billedet.

En ung studerende med en rød 'Make America Great Again'-hat på hovedet stående helt tæt på en indfødt amerikaner. Den unge studerende med at smil på læben. Natten til onsdag var den unge mand taler på Republikanernes konvent for at give sin version af sagen, der gik verden rundt.

Han begyndte helt fra starten af den dag, der ændrede hans liv.

»I 2019 var jeg til March for life ved Lincoln Memorial i Washington D.C. Og jeg købte en Maga-hat, da Trump har støttet pro life (antiabort, red.). Hvordan kunne jeg forestille mig at tage den hat på skulle ende med, at jeg modtog had fra de radikale venstreorienterede,« sagde Nicholas Sandmann.

Han var på tidspunktet studerende på Covington Catholic High School i Kentucky.

Han var tilhænger af antiabortbevægelsen i USA. Og netop derfor var han i Washington D.C. med sin klasse for at demonstrere for antiabort.

Her blev han fanget i et optrin med Nathan Phillips, der er kendt som en indfødt amerikansk aktivist.

Billederne fra det møde blev hurtigt opfanget af flere amerikanske medier, der udlagde Nicholas Sandmann som en ung racist.

Nicholas Sandmann (tv) fra Covington fortalte sin historie på Republikanernes konvent. Foto: Wiki Commons Vis mere Nicholas Sandmann (tv) fra Covington fortalte sin historie på Republikanernes konvent. Foto: Wiki Commons

»Jeg stod med mine hænder bag ryggen og havde en underlig mine. Jeg tænkte, jeg ville følge et råd om ikke at foretage mig noget provokerende,« forklarede Sandmann på Republikanernes konvent om situationen i 2019.

»Det blev hurtigt en nyhedshistorie. Nyhedsmedierne gik til angreb. Mit liv var ændret,« forklarede han i talen, der var optaget foran netop Lincoln Memorial.

Blandt flere store medier var historien negativt vinklet på Nicholas Sandmann. Washington Post og CNN var blandt de medier.

Det resulterede hurtigt i voldsomme reaktioner mod den unge studerende.

Nicholas Sandmann under sin tale på Republikanernes konvent. Foto: Republican National Convention Vis mere Nicholas Sandmann under sin tale på Republikanernes konvent. Foto: Republican National Convention

»Nyhedsmediernes agenda var at fremvise en ung mand fra Covington som en ond person. Jeg blev udsat for det, de kalder cancel-kultur. Jeg blev udsat for had.«

Men Nicholas Sandmann valgte at tage kampen op mod flere store nyhedsmedier.

Det blev dyrt for Washington Post, som valgte at indgå forlig i sagen, hvor Sandmann havde krævet 250 millioner dollar. Ikke længe efter endte CNN også med at indgå forlig i sagen.

Sandmann fik en enorm erstatning.

Nicholas Sandmann tager en 'Maga'-hat på i forbindelse med sin tale til Republikanernes konvent. Foto: Republican National Convention Vis mere Nicholas Sandmann tager en 'Maga'-hat på i forbindelse med sin tale til Republikanernes konvent. Foto: Republican National Convention

»Jeg kæmpede og vandt en stor sejr. Og jeg ved, at præsident Trump vil kæmpe mod nyhedsmedierne også. Han udfordrer medierne til at vende tilbage til objektiv journalistik,« sagde Sandmann natten til onsdag.

»Det her er værd at kæmpe for og stemme for,« sluttede han, inden han tog en 'Maga'-hat på og opfordrede seerne til at stemme på Donald Trump.