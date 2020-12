Mens vi her i Danmark er nået til årets korteste dag, 21. december, er sommeren ved at melde sin ankomst på den sydlige halvkugle.

Det fik tusinder og atter tusinder af brasilianere til at tage på stranden på en varm og solrig søndag – og det får eksperter til at slå alarm.

Billeder fra den ikoniske Ipanema-strand i millionbyen Rio de Janeiro viser, at folk hyggede sig i bølgen blå, nød en gang med strandfodbold eller beachvolley og lå tæt sammen under skyggerne fra parasollerne, der skød op fra sandet som en mindre urskov søndag, hvor temperaturen nåede op på 38 grader.

Det ser dejligt ud, men netop nu vækker billederne stor bekymring.

Virologer er bekymrede over, at rigtig mange mennesker forsamledes på Ipanema-stranden – og at folk både glemte at holde afstand og bære mundbind. Her spilles der beachvolley. Foto: FABIO MOTTA Vis mere Virologer er bekymrede over, at rigtig mange mennesker forsamledes på Ipanema-stranden – og at folk både glemte at holde afstand og bære mundbind. Her spilles der beachvolley. Foto: FABIO MOTTA

Årsagen er – naturligvis – den allestedsnærværende coronapandemi, som stadig har alt for godt fat i netop Brasilien.

Virologer og sundhedseksperter frygter, at strandene udvikler sig til superspredere. Især fordi mange af strandgæsterne ud fra billederne at dømme så stort på coronareglerne.

»På den måde kan strandene være med til at sprede virussen. Folk er trætte af at tage forholdsregler og tror, at de kan mødes på stranden og udendørs uden nogen form for værnemidler,« siger Chrystina Barrios, som er sundhedsforsker på det føderale universitet i Rio de Janeiro, til nyhedsbureauet EFE.

På billederne fra den tætpakkede Ipanema-strand bærer de færreste mundbind. Det ser heller ikke ud til, at retningslinjerne for social afstand overholdes lige flittigt af alle strandgæsterne.

En varm og solrig søndag fik folk til at flokkes på den berømte Ipanema-strand i Rio de Janeiro. Foto: Fabio Motta/EPA Vis mere En varm og solrig søndag fik folk til at flokkes på den berømte Ipanema-strand i Rio de Janeiro. Foto: Fabio Motta/EPA

Netop Rio de Janeiro er den by i hele Brasilien, som er blevet næsthårdest ramt af coronapandemien.

Her er der ifølge EFE registreret 24.473 coronarelaterede dødsfald og 406.820 smittetilfælde.

Selv om Brasilien har oplevet et mindre fald i antallet af daglige smittetilfælde på det seneste, er coronavirussen langtfra besejret i Sydamerikas største land.

Brasilien har i alt registreret over 186.000 coronarelaterede dødsfald, hvilket kun overgås af USA.

Tusinder tog søndag på Ipanema-stranden i Rio de Janeiro, som blev proppet med mennesker trods coronapandemien og anbefalingerne om at holde afstand og undgå store forsamlinger. Foto: Fabio Motta/EPA Vis mere Tusinder tog søndag på Ipanema-stranden i Rio de Janeiro, som blev proppet med mennesker trods coronapandemien og anbefalingerne om at holde afstand og undgå store forsamlinger. Foto: Fabio Motta/EPA

De 7,2 millioner registrerede smittetilfælde i Brasilien giver landet en tredjeplads på verdensplan efter USA og Indien.

Virologer og sundhedseksperter frygter, at netop kombinationen af sommerens komme og at store dele af befolkningen er godt trætte af coronarestriktionerne, kan få virussen til at blusse op igen – og at konsekvenserne kan blive frygtelige.