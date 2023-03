Lyt til artiklen

Der er ingen civile borgere tilbage i Marjinka.

Billederne og videoerne fra den østukrainske by i Donetsk-regionen viser tydeligt hvorfor.

»Hvad kommer du til at tænke på, når du hører ordet 'apokalypse'? Verdens undergang, livets afslutning, noget forfærdeligt og uigenkaldeligt. Men det er nu,« som russisk militær selv skriver til en håndfuld billeder fra området, man har offentliggjort.

Du kan se dem i artiklen her:

Sammen med droneoptagelserne øverst i artiklen, der er fra midt i februar – dagen inden årsdagen for den russiske invasion – er det tydeligt, at Marjinka knap kan kaldes en by i dag.

Alt er ødelagt.

Ethvert hus er afsvedet, faldet sammen eller gennemhullet. Intet er beboeligt.

Engang boede der ifølge det ukrainske udenrigsministerium cirka 10.000 indbyggere i Marjinka, der beskrives som en »fredelig by … indtil Ruslands krigsforbrydere jævnede den med jorden«.

De sidste ukrainske indbyggere blev evakueret i november sidste år, fordi Marjinka geografisk har været placeret nærmest midt på frontlinjen. Byens politichef fortalte for få uger siden, at det »er umuligt for en civil befolkning at bo der«.

Og ikke mindst derfor har det vakt stor ukrainsk harme, at russisk militær overhovedet har offentliggjort billederne af byen, som de selv har ødelagt.

»Zoom ind og se, at intet er efterladt urørt,« som det ukrainske udenrigsminister skriver på Twitter.

Også Andrij Jermak, stabschef for den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har reageret.

Og han konstaterer, at »Marjinka ikke eksisterer mere«.

»Sådan ser konsekvenserne af russisk terrorisme ud,« skriver han på Telegram og opfordrer til, at de ansvarlige bliver straffet ved et internationalt krigstribunal.

Her kan du se flere billeder fra Marjinka:

