Børnehavebørn der sidder alene i optegnede firkanter langt væk fra hinanden. Det er de billeder, der lige nu florerer rundt på internettet.

Billederne er taget i den franske by Tourcoing, som ligger tæt på grænsen til Belgien. Og de har nu skabt røre i hele landet.

Børnene, som er i alderen tre til fire år, har endelig fået lov at vende tilbage til deres institution, men det er altså med meget strenge restriktioner, skriver The Sun.

»Jeg kan ikke komme over det her. De her billeder er hjerteskærende. Vi kan ikke kalde det her for en børnehave,« siger den franske historiker Laurence De Cock til The Sun.

Det er blandt andet dette billede, der har skabt røre i Frankrig. Vis mere Det er blandt andet dette billede, der har skabt røre i Frankrig.

Den franske tv-journalist Lionel Top, som har taget billederne af børnene, fortæller, at de små blev påbudt at blive inde i deres firkant.

»For at respektere reglerne omkring afstanden har lærerne tegnet på asfalten, så børnene ved, hvor de må være,« siger han og fortsætter:

»Børnene leger, danser, hopper rundt og griner med hinanden - fra deres egen firkant. Fra hvad vi kan se, så ser børnene ikke det her som en straf.«

Men det er ikke alle, der er enige med ham. Mange har udtrykt deres holdninger omkring billederne, og nogen synes endda, at det ligner noget fra en gyserfilm.

'Jeg har aldrig set så sørgeligt et billede,' skriver en bruger til billedet, imens en anden skriver: 'Det er umenneskeligt, forfærdeligt for børnene, men også for lærerne og institutionerne.'

En talsmand fra undervisningsministeriet i Paris har udtalt, at der ikke var nogle specielle regler om, at lærerne skulle tegne firkanter til børnene, som de kunne være i.

Han understreger dog, at de har fået besked på at holde dem adskilt og ikke at lade dem dele noget med hinanden.

Udover børnehaverne så har folkeskolerne i Frankrig netop fået lov til at åbne op for elever. Dog med maks. 15 elever i hver klasse.