»Rusland, Rusland, Rusland!« lød råbene fra de titusinder af fremmødte, mens Vladimir Putin stod på scenen.

Omkring præsidenten var nærmest samtlige sæder i det 81.000 sæder store nationalstadion besat af hans landsmænd med et væld af russiske flag.

Men ikke alle var mødt op med flag.

Lader man blikket passere op ad tribunerne, forbi de mange flag og hueklædte russere på tilskuerrækkerne og videre op til gangbroen, der går rundt i toppen af hele arenaen, kan man spotte noget helt andet.

Henter før-efter billede...

Blandt lys og storskærme kan man se flere diskrete snigskytter stå med de store, dødbringende våben rettet ned mod begivenhederne i arenaen. Klar, hvis nogen skulle prøve på noget, der ikke var i Putins interesse.

Vladimir Putin, den russiske præsident, der har sendt sit land i krig mod Ukraine, brugte anledningen, omringet af sine landsmænd, til at gentage sine falske budskaber om, at de russiske soldater beskytter folk i Østukraine mod folkemord.

»Vi ved, hvad vi er nødt til at gøre, hvordan vi skal gøre det og for hvilken pris. Og vi vil med sikkerhed nå alle vores mål, sagde han til de mange fremmødte.

Ifølge BBC har Rusland oplyst, at mindst 200.000 var til stede, men det er ikke blevet bekræftet. Til gengæld skriver samme medie, at der er meldinger om, at offentligt ansatte i Rusland var blevet tvunget til at møde op.

Henter før-efter billede...

Men noget tyder på, at Ruslands præsident alligevel ikke følte sig helt tryg omgivet af sine landsmænd i krigstid.

Foruden snigskytter og spottere placeret hele vejen rundt i arenaen er Putin også flankeret af en dj og en lydmand, der deler scenen med ham.

Men alt er ikke, som det ser ud.

Ifølge en Twitter-bruger ligner dj'en en fra Ruslands pendant til Secret Service, altså et vagtværn skabt til at passe på præsidenten. Da dj'en har stof foran den nederste del af ansigtet, er det dog svært at være sikker på.

Til gengæld kan man spotte lydmanden, der står til venstre for Putin, på en lang række andre billeder fra andre lokationer, hvor han flankerer præsidenten eller andre højtstående figurer og agerer sikkerhedsvagt.

'Lydmanden' til venstre dukker op på mange andre billeder med Putin. Foto: Gigarama Vis mere 'Lydmanden' til venstre dukker op på mange andre billeder med Putin. Foto: Gigarama

Og altså på ingen måde ligner en, der laver lyd på nationalarenaer i Rusland.

Men præsidenten selv har heller ikke kunnet se sig fri for historier i vestlige medier efter det stort anlagte arrangement på Luzjniki stadion for at fejre foreningen af Rusland og Krim-halvøen.

»Putin er tro mod sig selv. På Luzjniki optrådte han i en Loro Piana-dunjakke til 1,4 millioner rubler,« skrev en allieret af Putin-kritikeren Aleksej Navalnyj på Twitter efter arrangementet.

Således skulle Putins mørkeblå jakke og hvide rullekravetrøje tilsammen koste omkring 120.000 danske kroner, som B.T. tidligere har beskrevet.

Følg B.T.s dækning af krigen i Ukraine, som det sker, i livebloggen her.