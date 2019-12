Billeder af en stor russisk isbjørn, der er blevet spraymalet, florerer på nettet og vækker forundring og vrede.

På siden af isbjørnen er der spraymalet ‘T-34’ med store sorte bogstaver og tal, hvilket har fået flere dyreeksperter til at slå alarm.

Det skriver BBC.

Personen, der har lagt billedet op af den spraymalede isbjørn, hedder Sergey Kavry, og han er medlem af WWF (Verdensnaturfonden, red.). Han fortæller, at man endnu ikke ved, hvor i Rusland billedet er taget, men at det kan få stor betydning for isbjørnen at have de fået spraymalet pelsen.

Spray-painted polar bear baffles Russian wildlife experts https://t.co/kUhWCvqyZK — BBC News (World) (@BBCWorld) December 3, 2019

‘Hvorfor? Han vil ikke være i stand til at jage uden at blive opdaget,’ skriver Sergey Kavry til sit facebook-post, hvor han deler billedet af isbjørnen, som han har modtaget via en gruppe på WhatsApp.

Ifølge BBC er ‘T-34’ navnet på en sovjetisk tank, der spillede en stor rolle i Den Røde Hærs nedkæmpelse af nazisterne under 2. verdenskrig, og pressechefen for den russiske afdeling af WWF, Daria Buyanova, kalder referencen for ‘en dårlig joke’.

Anatoly Kochnev, der er forsker ved Institute of Biological Problems of the North, fortæller endvidere, at isbjørnen må være blevet bedøvet, mens man har skrevet ‘T-34’ på den pels, fordi »bogstaverne og tallene er lige store«.

BBC skriver, at russiske medier nu spekulerer i, at isbjørnen er blevet spraymalet som konsekvens af en stigende modvilje mod isbjørne i arktiske egne af Rusland, hvor de store dyr i større grad nærmer sig beboede områder.