En række billeder af den russiske præsident, Vladimir Putin, fra et besøg på et hospital vækker opsigt.

De stammer fra et besøg hos sårede krigsveteraner fra krigen i Ukraine. Årsagen til, at de gennem de seneste uger er gået verden rundt, er flere. Men én går igen.

Og den bemærker kropssprogsekspert Pernille Slot også straks, da B.T. beder hende om at se nærmere på tre bestemte billeder, hvor Putin møder de helt almindelige mennesker.

»Det er bemærkelsesværdigt, at alle de andre på billederne er så lave. Det får Putin til at se mere normal ud,« siger kropssprogseksperten om den russiske præsident, der er 170 cm høj.

»Putin har et eller andet med sin størrelse,« uddyber hun.

Det første billede, Pernille Slot ser nærmere på for B.T., er et, hvor den russiske præsident hilser på en række ansatte på et hospital i slutningen af maj.

Umiddelbart tolker hun det ikke til at være et specielt hyggeligt møde.

»Her kan vi se, at Putin kigger væk fra ham, han hilser på. Det er ikke en god og nærværende kontakt. Putin er på vej videre med øjne, skulder og hofte. Det er helt tydeligt. Kroppen kan ikke lyve,« forklarer hun.

Putin i et møde med personale på et militærhospital i slutningen af maj. Foto: MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL / Vis mere Putin i et møde med personale på et militærhospital i slutningen af maj. Foto: MIKHAIL METZEL / KREMLIN POOL /

Den manglende entusiasme fra Putins side er dog ikke gengældt, fortæller Pernille Slot:

»Ham, Putin står over for, viser god kontakt. Han kigger på ham og nikker. Det viser en smule underdanighed,« forklarer hun.

Det andet billede, som B.T. har bedt hende se nærmere på, stammer fra samme hospital, hvor Putin trak overskrifter verden rundt for officielt at besøge sårede, russiske krigere for første gang.

Selvom det er personer, som har ofret deres legeme i Putins krig, så virker præsidenten ikke umiddelbart specielt begejstret, forklarer Pernille Slot.

Putin i et møde med to sårede russiske militærfolk i slutningen af maj. Foto: Mikhail Metzel Vis mere Putin i et møde med to sårede russiske militærfolk i slutningen af maj. Foto: Mikhail Metzel

»Putin kigger på ham til højre, men han har ikke løftet øjenbryn, som man har, når man interesserer sig for ting eller ser noget, man kan lide. Putin har fravær af smil, løftede øjenbryn og andre positive signaler,« siger hun og uddyber:

»Der er tale om sårede soldater, men Putin udviser ingen tegn på empati eller omsorg. Han slasker også med hænderne – Anna og Lotte-hænder – og er slet ikke interagerende.«

Hun bemærker også, at der er noget kunstigt ved billedet.

»Samtidig ser rummet ikke ud, som om soldaterne har ligget der ret længe. Der er ingen personlige ejendele. Der er helt rent,« siger eksperten.

Det sidste billede, B.T. har bedt Pernille Slot se nærmere på, stammer fra tidligere under krigen i Ukraine. Her mødtes Putin med en række stewardesser fra det nationale flyselskab.

»Man kan se et lille tegn på et smil og en lille linje i panden, hvor han trækker øjnene op, som man gør, når man kan lide ting. Men hænderne er helt engagementløse,« siger Pernille Slot.

»Han kunne nærmest være en voksfigur. Og sådan er det på alle billederne,« uddyber hun.

Putin i et møde med stewardesser tilbage i starten af marts måned. Mødet var et af de første med civile under krigen i Ukraine. Foto: SPUTNIK Vis mere Putin i et møde med stewardesser tilbage i starten af marts måned. Mødet var et af de første med civile under krigen i Ukraine. Foto: SPUTNIK

I det hele taget finder kropssprogseksperten setuppet – både på hospitalet og med stewardesserne – besynderligt.

»Han er meget magtfuld, så det burde være unødvendigt at tilpasse andres højde. Men det indikerer, at han er i tvivl om sin egen magt,« siger hun og slutter:

»Putin har sikkert været den mindste i klassen hele sin skolegang. Højden er et kompleks, han arbejder med.«