En video af den russiske præsident, Vladimir Putin, har fået stor opmærksomhed.

Medier i en række lande og brugere på sociale medier har nemlig lagt mærke til en helt særlig detalje bag ved den så magtfulde mand, som netop nu har bragt sit land ind i en blodig krig i Ukraine.

Men først lidt baggrund.

Fredag var Putin til begravelse. Det var for den afdøde højrefløjspolitiker Vladimir Zirinovskij i Moskva.

Zirinovksij har i en årrække været en del af den russiske opposition, som Putin tolererede.

Derfor har Putin og Zirinovskij kendt hinanden i årevis, selvom de ikke nødvendigvis var gode venner. Den højrenationale Zirinovskij fik på grund af sit mangeårige virke i russisk politik en begravelse, som nærmest var en statsmand værdig.

Det stod klart i og med, at det var ingen ringere end patriark Kirill af Moskva, den russisk ortodokse kirkes overhoved, der stod for begravelsen.

Efter de officielle dele var overstået, blev katedralen tømt. Og først her ankom Vladimir Putin.

Gående et par meter foran to civilklædte sikkerhedsvagter gik Putin hen til kisten, hvor den afdøde Zirinovskij lå, standsede kort op, kiggede ned og så ud til kort at have en stille stund.

Men tilbage til detaljen i baggrunden.

For det, som en række medier har beskrevet, er den taske, den ene af de to vagter, som fulgte Putin ind i katedralen, havde i hånden.

Medier som The Times, The Independent og norske Dagbladet beskriver således, at der er tale om den nærmest mytiske taske med Ruslands atomkoder. De kan bruges til at verificere og godkende atomangreb med få øjeblikkes varighed.

Vladimir Putin til begravelse fredag. Foto: AP/Ritzau Scanpix Vis mere Vladimir Putin til begravelse fredag. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Det er ikke bekræftet fra officiel hånd. Men det er bestemt ikke usandsynligt, vurderer Ruslandsekspert Flemming Splidsboel fra DIIS.

»Det kunne sagtens give mening, at man har atomtasken med til begravelsen,« siger han og uddyber:

»Det er et signal om, at man er klar, hvis der skulle ske noget. Også selvom tasken ikke indeholder andet end Putins madpakke,« siger Flemming Splidsboel.

Putins besøg i katedralen skete først efter, alle andre havde forladt den. Inklusiv Zirinovskijs familie.

Putin var kun til stede ved kisten omkring et minut.

Så var han og de to livvagter – den ene bærende tasken – ude igen.