Passagererne ombord på et United Airlines-fly fra New Jersey i USA til Glasgow i Skotland var bestemt ikke indstillet på at se deres kaptajn sove i et sæde på første klasse. Billedet af den sovende pilot har skabt undren og debat om, hvor og hvornår piloter sover ombord på passagerfly

Et øjenvidne, en tidligere politimand, tog et foto af den sovende pilot 22. august, efter at piloten havde skiftet sin uniform ud med en mere behagelig t-shirt.

Piloten sov i et at de store sæder, mens hans uniform var bredt ud på sædet ved siden af. Han vågnede omkring halvanden time efter, og bad om at blive lukket ind i cockpittet, skriver flere internationale medier - heriblandt Business Insider og Independent.

Den sovende kaptajn får sig en lur på første klasse. Foto: Twitter

»Jeg synes ikke, at kaptajnen på et fly, fyldt med hundredevis af passagerer, skulle bringe sig i en så sårbar position. Hvis piloter virkelig trænger til et hvil, så skulle de gøre det, hvor passagererne ikke kan se det. Jeg har rejst mange gange i USA, og jeg har aldrig det noget lignende,« sagde den tidligere politimand til Daily Record

Et kabinemedlem fra et stort flyselskab kan ikke genkende proceduren:

»Det er højst usædvanligt for en kaptajn, at han tager sin uniform af under en flyvning. Det er helt naturligt, at nogle passagerer bliver bekymrede.«

United Airlines oplyser i en udtalelse, at der var to andre piloter i cockpittet, og at de altid tager sig et hvil på de transatlantiske ruter.