I 2015 blev en statue fjernet i den østukrainske by Henichesk.

Nu er den tilbage – og det vækker opsigt. For der er ikke tale om en hvilken som helst statue.

I juli 2015 besluttede byrådet i Henichesk, som ligger i Kherson-regionen lige nord for Krim-halvøen, at statuen af Sovjetunionens grundlægger og første leder, Vladimir Lenin, skulle fjernes fra sin plads foran byens regionsrådsbygning.

Som et led i indsatsen for at 'afkommunificere' området.

Nu skuer Lenin imidlertid igen udover pladsen foran bygningen, idet den russiske besættelsesmagt har genopført statuen.

Og det vækker vrede.

»Orker i Kherson-regionen fortsætter deres eksperimenter med at spole tiden tilbage,« skriver Jurij Sobolevskij, som er viceformand for regionsrådet, på Facebook ifølge CNN.

'Orker' er en henvisning til bøgerne Ringenes Herre. Det er en betegnelse, som ukrainerne ofte bruger som et nedsættende udtryk om russerne.

Foto: Facebook

Sobolevskij har på Facebook delt tre billeder af Lenin-statuen. Det russiske flag ses også vaje over regionsrådsbygningen. CNN har verificeret deres ægthed.

Flere brugere har delt billederne af Lenin-statuen på Facebook, hvor den ses som et symbol på, hvad det er, Vladimir Putin har som hensigt med sin invasion af Ukraine: At genskabe Rusland som stormagt i stil med, hvad landet var i Sovjet-tiden.

Ifølge Jurij Sobolevskij er der noget om snakken.

»Røde flag, monumenter fra Sovjet-æraen. Og alt dette sker samtidig med en forværret humanitær krise, hård undertrykkelse af dissens og civile, som offentligt udtrykker deres modvilje (mod den russiske besættelse, red.),« skriver han på Facebook.

Henichesk var ifølge CNN en af de sidste ukrainske byer, som fjernede en statue af Lenin.