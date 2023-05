Volodymyr Zelenskyj og den belarusiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja har i udgangspunktet meget til fælles.

Netop derfor vækker deres første møde opsigt.

For da den ukrainske præsident søndag blev præsenteret for den belarusiske oppositionsleder af EUs kommissionsformand, Ursula von der Leyen i forbindelse med en prisuddeling i den tyske by Aachen, nøjedes han med at give hende et håndtryk.

Det skriver DR.

Ofte uddeler Zelenskyj ellers kram, når han møder udenlandske toppolitikere, men Svetlana Tikhanovskaja fik en mere kølig hilsen, som blev efterfulgt af et kort nik mellem de to.

De kæmper ellers begge for frihed og demokrati – og mod to ledere, som er nært allierede: Zelenskyjs modstander er Vladimir Putin, mens Tikhanovskajas hovedmodstander er den belarusiske diktator Aleksandr Lukasjenko.

Alligevel forstår Svetlana Tikhanovskaja godt, at hun ikke fik en varm modtagelse af Zelenskyj.

»Jeg forstår godt, at ukrainerne er forsigtige. Der er en brutal og meningsløs krig i gang, og de gør alt for ikke at provokere, så der kunne åbnes en ny flanke fra belarusisk territorium,« siger hun til DR.

Baggrunden er, at Svetlana Tikhanovskaja ikke er Belarus' valgte præsident, hvorfor et varmt forhold mellem hende og Zelenskyj kunne opfattes som en provokation af landets diktator, Lukasjenko.

Og Ukraine vil nødig puste til ilden af frygt for, at det kunne få Belarus til at gå ind i krigen på russisk side.

Belarus har tilladt russiske soldater at benytte landets territorium til angreb mod Ukraine, men deltager ikke aktivt i krigen på nuværende tidspunkt.

På Twitter skriver Svetlana Tikhanovskaja, at hun var 'beæret' over at møde Volodymyr Zelenskyj.