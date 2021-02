I de seneste år har det været utroligt populært med 'tvetydige' billeder på de sociale medier, der skaber forvirring om, hvad det er, man ser på billedet. Nu har endnu et billede fundet dagens lys.

Denne gang er det store spørgsmål: Er det en hund? Eller er det en mand?

Mediet The Sun har i en artikel overdraget nogle af kommentarerne fra de tvivlende Facebook-brugere. Dem kan du læse her.

Mediet skriver også, at det, du ser, kan sige noget om din personlighed.

Kan du se, hvad det er på billedet? Vis mere Kan du se, hvad det er på billedet?

Lee Chambers, der er miljøpsykolog og velværekonsulent, mener, at din psykologiske tilstand er afgørende for, om du ser en hund komme imod kameraet eller en mand, der flygter væk fra kameraet.

»Hvis du i øjeblikket er ængstelig eller pessimistisk, er du mere tilbøjelig til at se manden flygte. Hvis du derimod er et rolig i sindet og optimistisk, vil du se hunden komme imod dig, da du er mere tilbøjelig til at få noget ind i dit liv,« siger Lee Chambers.

Lee Chambers siger desuden, at din mentale tilstand kan variere fra dag til dag.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvad du ser på billedet, kan vi afsløre, at det er en hund, du ser på billedet.