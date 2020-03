Et billede fra undergrundsmetroen gennem London har vakt stor opsigt.

Metroen er nemlig propfyldt med mennesker, der står klinet op ad hinanden - selvom den britiske premierminister Boris Johnson for mindre end et døgn siden nedlagde et forbud mod at forsamles mere end to mennesker.

Billedet er taget af Nicola Smith, der arbejder som sonograf på et af hospitalerne i hovedstaden.

'Det her var mit metrotog i morges. Jeg bor i zone fire og arbejder i et zone et-hospital. Jeg elsker mit job, men jeg sætter mit eget helbred på spil for bare at møde ind', skriver hun i et opslag på Twitter, hvor hun har delt billedet.

Foto: Nicola Smith Vis mere Foto: Nicola Smith

I opslaget opfordrer hun både Boris Johnson og Londons borgmester, Sadiq Khan, om at gøre noget.

'Sadiq Khan, sæt metroen til at køre som normalt, så vi ikke alle skal med det samme, eller begynd med at finde ud af, hvem der må tage med den, Boris Johnson. Hjælp mig,' skriver hun.

Nicola Smith delte billedet klokken 07:53 tirsdag morgen - og på blot halvanden time er billedet blev delt mere end 8.500 gange.

'Det er sindssygt,' skriver en Twitter-bruger, mens en anden skriver:

'Crikey, det er skræmmende. Der er intet håb for London.'

Også en anden hospitalsansat - sygeplejersken Julia Harris - fortæller ifølge ITV News, at der var masser af mennesker forsamlet, da hun skulle hen til Imperial College NHS Trust, hvor hun arbejder.

»Det er bekymrende, for jeg er nødt til at komme på arbejde. Der er ikke nogt valg, og min rejse (til arbejde, red.) er ret lang. Jeg er mere bekymret for mit helbred under transporten, end ved rent faktisk at være på hospitalet,« fortæller hun.

Årsagen til, at så mange mennesker forsamles ved metroen og togene i myldretiden i London er blandt andet, at der der er færre afgange. Derfor står der større grupper og venter på, at det næste tog ankommer.

Storbritannien forbød mandag aften alle forsamlinger over to personer, undtaget folk der bor sammen. Derudover blev der også indført udgangsforbud, så briter kun må forlade deres hjem for at købe basisvarer og medicin, motionere og rejse til og fra arbejde. Folk skal så vidt det er muligt arbejde hjemmefra. Tiltagene gælder foreløbigt tre uger.