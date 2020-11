Et i forvejen anspændt forhold mellem Kina og Australien er ikke blevet bedre, efter kinesiske myndigheder har delt et billede på det sociale medie Twitter.

Inden vi dykker ned i krigen på det sociale medie, hopper vi hurtigt tilbage i tiden.

19. november publicerede de australske forsvarsmyndigheder en mildest talt chokerende rapport.

Rapporten sagde, at australske soldater i perioden mellem 2009 og 2013 dræbte 39 afghanske borgere. Ingen af drabene skete angiveligt under kampe. Ifølge CNN var de 39 dræbte civile og fængselsindsatte, hvilket får rapporten til at konkludere en »blodig kultur« i hæren.

Angus Campbell præsenterede rapporten 19. november og sendte en undskyldning til Afghanistan. Foto: MICK TASIKAS

Og så er vi tilbage ved førnævnte billede.

Zhao Lijian, en talsperson for det kinesiske udenrigsministerium, har delt et billede af en australsk soldat, der holder en kniv for struben af barn med et lam i sin favn.

»Vær ikke bange! Vi er kommet for at sikre jer fred,« står der i en tekst til billedet og henviser til rapportens konklusioner.

Delingen af billedet har siden skabt enorm vrede og forargelse i Australien.

Billedet, som har fået Australien til at kritisere Kina. Foto: Twitter

BBC skriver, at den australske premierminister, Scott Morrison, kræver en undskyldning fra den kinesiske regering for at dele et »modbydeligt« og »forfalsket« billede.

»Det er fuldstændig uhyrligt og kan ikke retfærdiggøres. Den kinesiske regering burde skamme sig,« sagde Scott Morrison mandag og advarede om, at Kinas diplomati er slået ind på en kurs, som vil isolere landet internationalt.

Men Australien skal ikke forvente en undskyldning fra Kina.

»Kina skal ikke skamme sig. Det skal Australien.«

Scott Morrison kræver en undskyldning fra Beijing. Foto: ADAM TAYLOR

»Australien bør tænke sig grundigt om, bringe gerningsmændene for retten, give en undskyldning til det afghanske folk og højtideligt love det internationale samfund, at de aldrig vil begå denne forfærdelige forbrydelse igen,« siger Hua Chunying, en anden talsperson fra det kinesiske udenrigsministerium.

Ifølge CNN har Australien ikke tænkt sig at nøjes med en rapporten. De australske forsvarsmyndigheder har anmodet det nationale politi om at undersøge 19 personer fra hæren – mistænkt for 36 krigsforbrydelser.

Derudover har den australske forsvarsgeneral Angus Campbell givet en undskyldning til Afghanistan og de pårørende for at have forårsaget dem smerte og lidelse.

Hua Chunying svarer på den australske kritik. Foto: THOMAS PETER

Konflikten mellem de to lande kommer i kølvandet på en andre, vedvarende konflikter.

Australien har tidligere på året krævet uafhængig undersøgelse af coronavirussens oprindelse, eftersom coronavirus menes at stamme fra den kinesiske millionby Wuhan.

Efterfølgende har Kina svaret igen ved blandt andet at sætte tolden op for australske varer, truet med boykot af varer, frarådet kinesere at rejse til Australien, og anklaget landet 'Down Under' for racisme.