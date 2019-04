Billedet af en far, der svingede sin datter rundt foran Notre Dame, gik verden rundt, mens den ikoniske katedral brændte.

Det blev taget blot en time før flammerne tog fat, og siden har fotografen forsøgt at få kontakt til faderen. Nu er det endelig lykkes.

'Jeg tog dette billede, da vi forlod Notre Dame omkring en time før, den brød i brand,' skrev den amerikanske turist Brooke Windsor på Twitter.

'Jeg var lige ved at gå hen til faderen og spørge, om han ville have det (billedet, red.). Nu ønsker jeg, at jeg havde gjort det,' fortsatte hun.

Mens folk verden over var i chok over at se det kendte Paris-varetegn i lys lue, blev den amerikanske turist Brooke Windsors et symbol på det, der var - og som måske aldrig ville komme igen. Endda tilsat ikke så lidt skøn familiehygge i forgrunden.

Brooke Windsor ville gerne i kontakt med faderen, så han kunne få det dejlige billede og bad derfor Twitter om hjælp.

Det skulle vise sig at være en god idé.

Adskillige nyhedsartikler om eftersøgningen, delinger og kommentarer på Twitter senere var der nemlig bid.

'Eftersøgningen er forbi. Billedet er nået frem til faderen og familien,' skriver Brooke Windsor på Twitter.

'Han har valgt at forblive anonym som følge af tragedien og skriver: 'Mange tak for det smukke foto. Vi finder et særligt sted til det',' fortsætter hun.

Brooke Windsor afslutter med at takke for hjælpen og de mange venlige ord, billedet har fået med på vejen.

Branden i mandags ødelagde store dele af interiøret i den 850 år gamle Notre Dame-katadral. Flammerne betød også, at spiret kollapsede.

Det lykkedes at redde nogle af kunstværkerne i kirken samt nogle kristne relikvier, blandt andet Kristi Tornekrone.

Det var formentlig en kortslutning i nogle elektriske installationer, der var årsagen til den omfattende brand i Notre Dame-katedralen i Paris.

Der er indsamlet over fem milliarder kroner til genopbygningen af katedralen - og har vakt en del vrede i Frankrig, hvor omkring 8,8 millioner anslås at leve under fattigdomsgrænsen.

Genopbygningsarbejdet vil ifølge Frankrigs præsident Emmanuel Macron være tilendebragt i løbet af fem år.