Et uhyggeligt billede fra Wuhan går netop nu verden rundt.

På billedet ligger en ældre, gråhåret mand på gaden ikke langt fra et sygehus. Manden er iført ansigtsmaske og har en plastikpose i sin ene hånd. Han er død.

Det er nyhedsbureauet AFP's fotograf Hector Retamal, som tog billedet torsdag den 30. januar.

»Det er forfærdeligt. Mange mennesker er omkommet,« siger et kvindeligt øjenvidne, som tror, manden døde af virussen, til AFP.

Dødsårsagen er fortsat ukendt, og det er heller ikke kommet frem, om manden var smittet med coronavirus.

Men billedet indkapsler ikke desto mindre den frygt, der hersker i millionbyen Wuhan - og den usikkerhed, som mange går rundt med over hele verden - netop nu.

For det er blevet taget midt i et udbrud af den frygtede virus, som vi endnu ikke kender det fulde omfang af. Foreløbig meldes næsten 12.000 smittet, og 259 har mistet livet. 1.795 af de smittede er ifølge de kinesiske myndigheder alvorligt syge. Tal, der er steget stødt siden udbruddet.

Billedet viser imidlertid også noget andet.

Foto: Hector Retamal/AFP Vis mere Foto: Hector Retamal/AFP

At de kinesiske myndigheder er i højeste alarmberedskab.

Den døde mand er omgivet af sundhedspersonale, som er iklædt sikkerhedsdragter og iført ansigtsmasker.

Efter at have tilset manden og lagt ham i en ligpose blev retsmedicinerne ifølge AFP oversprayet med desinficerende væske. Det skete, umiddelbart efter at de havde taget deres sikkerhedsdragter af.

Også gaden blev desinficeret, efter at liget var fjernet.

I løbet af de to timer, nyhedsbureauets fotograf befandt sig på gaden i Wuhan - hvor udbruddet af coronavirus startede - kørte i alt 15 ambulancer forbi stedet.

Mens den afdøde mand blev tilset, spottede politiet en person, som røg en cigaret på gaden.

Manden blev kommanderet til omgående at slukke cigaretten og iføre sig en ansigtsmaske. Han gjorde, hvad han fik besked på.

