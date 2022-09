Lyt til artiklen

Ruslands præsident Putin og Kinas Xi Jinping mødtes i torsdags for første gang siden invasionen af Ukraine.

Det gjorde de i den usbekiske by Samarkand, hvor de diskuterede både Taiwan og Ukraine.

Men der er noget andet end diskussionsemnerne, der vækker særlig opsigt på de sociale medier, skriver Aftonbladet.

Nemlig hvad det er, der er placeret i midten af den halvcirkel, de sidder i.

»Mellem Xi og Putin … er en kiste?« spørger den amerikanske politolog og leder af tænketanken Eurasia Group Ian Bremmer på Twitter.

Og han er ikke den eneste, der får den slags associationer.

Tidligere leder af Human Rights Watch, Kenneth Roth, skriver nemlig ligeledes på Twitter:

»Uanset om det er tilfældigt eller en joke, så ser det ud som om, at Putin og Xi Jinping mødtes omkring en kiste. For at signalisere døden af hvad? Deres håb om at overbevise nogen om, at et autokratisk styresystem tjener borgerne i et land bedre end en pålidelig regering?«

Under mødet roste Putin Kina for dets »afbalancerede tilgang til Ukraine,« skriver norske NTB.

Ligesom han sagde, at Rusland støtter Kina i deres konflikt med Taiwan og fordømmer USA for dets provokation i konflikten.

En talsmand fra Det Hvide Hus, John Kirby, har sagt til CNN, at det vil vise sig, hvor meget Kina egentlig vil støtte Rusland.