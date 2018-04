I videoen ovenfor kan du se præsident Trumps påskehilsen.

Når man ser det seneste hold praktikanter i den amerikanske præsidents officielle embedsbolig Det Hvide Hus er der en slående mangel på farvede.

Fredag offentliggjorde Det Hvide Hus et billede af praktikanterne i foråret 2018, og hurtigt bemærkede folk på nettet, at der er et ganske hvidt hold.

Det skriver Washington Post.

Om det skyldes, at de farvede ikke var så begejstret for at være i praktik hos Donald Trump, vides ikke - men ifølge amerikanske Gallup er det netop blandt farvede amerikanere, at han har allermindst opbakning.

This is the official photo of the 2018 White House Spring intern class.



Notice a pattern? pic.twitter.com/ALiJkwe9Qy — Rob Bennett (@rob_bennett) March 30, 2018 The Trump White House interns could be the whitest group I’ve ever encountered.



And I’m including the Nantucket Yacht Club. pic.twitter.com/QDTXHUPN74 — ian bremmer (@ianbremmer) March 30, 2018

Ifølge beskrivelsen af praktikforløbet, som man kan komme ind på via en åben ansøgning, er forventningerne til deltagerne helt i top.

'Dette praktiske program har til formål at vejlede og kultivere morgendagens unge ledere, skærpe deres forståelse for regeringsapparatet og forberede dem på fremtidige jobmuligheder i den offentlige sektor', hedder det.

Kritikerne peger på, at det hele så meget bedre ud under den tidligere præsident, Barack Obama. Der var flere farvede praktikanter.

Let’s play “Spot the Difference “ Obama’s White House interns vs trumps pic.twitter.com/NGCsPI5ltO — #SouthernAgainstTrump (@CagleForest) January 26, 2018

Frarværet af etnisk diversitet i Det Hvide Hus og i Trumps regering har tiltrukket sig en del opmærksomhed siden hans tiltræden i embedet i januar sidste år. Da Omarosa Manigault Newman fratrådte som kommunikationschef for Det Hvide Hus' kontor for offentligt samarbejde i december, var det blot endnu en påmindelse om fraværet af afro-amerikanere på topposter i Det Hvide Hus. Hun var den eneste sorte rådgiver.

Mens der er flere farvede embedsmænd, er der i regeringen blot to ud af 16 farvede ministre.

Sidste år viste en opgørelse, som kampagnen 'Reflective Democracy' stod bag, at 97 procent af alle republikanske folkevalgte er hvide, og at 76 procent af dem er mænd. I befolkningen udgør hvide mænd blot 31 procent. Blandt dem, der stiller op for det republikanske parti er blot tre procent farvede mænd.