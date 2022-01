»Jeg har aldrig været fan af Cheney, men det er jeg nu.«

Sådan lyder et af de hundredvis af svar til et billede, som blev vist i anledning af årsdagen fra stormløbet på den amerikanske kongres 6. januar 2021.

Billedet har fået enorm opmærksomhed på sociale medier, siden det torsdag blev bragt direkte på kongreskanalen C-SPAN.

Det stammer fra Repræsentanternes Hus og viser øjeblikket, hvor den demokratiske leder af kongreskammeret, Nancy Pelosi, valgte at holde et minuts stilhed for de politibetjente, som mistede livet, da tusindvis af Trump-støtter stormede Kongressen 6. januar 2021.

Øverst kan man se Nancy Pelosi sidde i en rød jakke foran det amerikanske flag. Til venstre kan man se en række personer stående ved nogle bænke. Langt de fleste med hænderne foldet. Den venstre side er Demokraterne.

Og så er vi fremme ved det, der har fået folk til både at juble og rase på sociale medier; den højre side.

Her var det meningen, at det Republikanske parti skulle have været repræsenteret, da der blev holdt stilhed for at mindes dem, der mistede deres liv i forsøget på at forhindre stormløbet.

Men her er nærmest helt tomt. Bænkene ryddet.

Og det har fået folk til at rase på sociale medier.

Blandt andet skriver en person ved navn Nancy Toby følgende:

»Så meget for det Republikanske partis respekt for dem, der reddede deres liv den dag. Lad dem aldrig igen lade som om de respekterer politi eller vores militær – de har lige spyttet på fem personer, som mistede deres liv.«

»Et billede siger mere end 1.000 ord. Rystende,« skriver en anden Twitter-bruger.

Mange andre kommentarer minder om dem.

Men langt fra alle. For helt tomt var der ikke på republikanernes pladser.

Tre personer var dukket op. To af dem har vakt opsigt. Den ene en kvinde i rød jakke, den anden en ældre mand i mørkt jakkesæt.

Og det er ikke to helt fremmede personer i amerikanske politik.

Kvinden i den røde jakke er nemlig Liz Cheney, folkevalgt fra Montana og en af få republikanere, der har turde stå imod Donald Trump og samtidig give ham en del af skylden for stormløbet på Kongressen.

Den ældre herre er Liz Cheneys ganske berømte far, den tidligere vicepræsident Dick Cheney, som tjente under George W. Bush og ofte var et hadeobjekt for liberale og demokrater i USA.

Efter Liz og Dick Cheney som de eneste republikanere mødte op for at mindes de afdøde i stormløbet, bliver de hyldet på sociale medier.

»Tak Liz Cheney, jeg fik tårer i øjnene af det her,« skriver en Twitter-bruger.

»Jeg er ikke fan af nogen af de to Cheneyer, men jeg hylder deres patriotisme, når de står på mål for vores demokrati. Bravo,« skriver en anden Twitter-bruger.

Og sådan kunne man blive ved. Hundredvis af personer med hyldest til Dick og Liz Cheney.

Efterfølgende har Liz Cheney, der er blevet degraderet i det republikanske parti for sine anti-Trump-holdninger, været på Twitter for at videregive et budskab fra sin berømte far:

»Vigtigheden af 6. januar som en historisk begivenhed kan ikke undervurderes. Jeg var beæret og stolt over at stå ved min datters side i Repræsentanternes Hus for at mindes årsdagen og de heroiske gerninger, som politi udførte den dag, og for at vise min dedikation til vores forfatning,« siger Dick Cheney, der også går til angreb på sit eget parti:

»Jeg er dybt skuffet over, at mange medlemmer af mit parti ikke anerkender vigtigheden af angrebene 6. januar og den fortsatte trussel for vores nation,« lyder det afslutningsvis fra den tidligere vicepræsident.