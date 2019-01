Et foto af en barn, der rider på en havskildpadde, der er i alvorlig udryddelsesfare, er gået viralt. Det har fået den malaysiske regering til at undersøge, hvem der bærer ansvaret.

Billedet viser barnet, iført en orange redningsvest, siddende på ryggen af en karette - en art havskildpadde. En voksen person holder med foden dyret fra at slippe væk.

Fotografiet har fået masser af vrede kommentarer. En del af dem beder regeringen om at gå ind i sagen.

»Hvad er der galt med disse personer,« lyder kommentaren fra en af læserne ifølge new.com.au.

Avisen Business Insider Malaysia fortæller, at fotoet blev vist på Facebook med følgende besked: »For at virke på turisterne, så har bådens mandskab fanget havskildpadden og sat den på båden, så turisterne kunne tage billeder af den.«

»Jeg syntes, at bådens chef skulle have en straf,« lyder en anden kommentar.

Ifølge Verdensnaturfonden er havskildpadder repræsentanter for en gruppe dyr, der har eksisteret de seneste 100 millioner år.

Den specielle skildpadde - der på engelsk kaldes en hawksbill turtle - er en mindre variant, og den er truet ved blandt andet at miste dens fødesteder, af ægindsamling og forurening.

Ifølge avisen New Straits Times har direktøren for Sabahs vildtforvaltning, Augustine Tuuga, oplyst, at de er klar over eksistensen af fotografiet.

De har sendt forstækninger til marineparken i Tun Sakaran for at undersøge sagen nærmere og finde ud af, hvem der har ansvaret.

Miljøministeren for staten Sabah i Malaysia, Christina Liew, siger det helt klart: Det er et uacceptabelt billede.

»At fange en skildpadde, sætte den ombord på en båd og lade folk ride på den er uacceptabelt,« fortæller hun til Channel News Asia.

»Jeg kan ikke komme med yderligere kommentarer, før efterforskningen er afsluttet. Men hvad kan jeg sige - det er en ulovlighed.«