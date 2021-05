En af verdens rigeste mænd skal skilles fra sin kone gennem 27 år.

Det er 65-årige Bill og Melinda Gates, der har besluttet at gå hver til sit.

Det oplyser mangemilliardæren på Twitter, hvor han beskriver omstændighederne i en længere erklæring.

»Efter mange tanker og efter at have arbejdet på vores forhold, har vi besluttet at ende vores ægteskab,« skriver Bill Gates.

Parret har sammen tre børn.

De to har sammen skabt Bill and Melinda Gates Foundation, og han skriver, at de sammen vil fortsætte arbejdet med fonden.

»Men vi tror ikke længere på, at vi kan vokse som par i denne næste fase af vores liv,« skriver Bill Gates.

Parret beder desuden om, at de kan få tid og rum til familien, mens de forsøger at navigere i livet som fraskilt.

Opdateres...