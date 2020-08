De sociale medier giver alle et talerør, og især de rige og kendte kan med få klik nå ud til millioner af mennesker med deres holdninger og budskaber.

Problemet opstår, når de magtfulde personer bruger den magt til at sprede falske informationer, som det er tilfældet under den verdensomspændende sundhedskrise.

Under coronapandemien har den excentriske teknologi-pioner Elon Musk været særdeles hurtig på aftrækkeren med en række usande og misledende udtalelser om virusudbruddet.

Og med de kontroversielle udmeldinger følger en hård kritik og irettesættelse - senest fra ingen ringere end mangemilliardæren Bill Gates.

Medstifteren af Microsoft er kritisk over for spredningen af misledende information og usandheder på sociale medier - især fra magtfulde personer som Elon Musk.

»Elon positionerer sig som en, der har en masse skandaløse udtalelser. Han er ikke involveret i vacciner. Han laver gode elektriske biler. Og hans raketter virker godt, så han har ret til at sige de ting,« lyder det fra Bill Gates til CNBC.

»Jeg håber, at han ikke forveksler de områder, som han ikke er involveret i.«

Bill Gates mener, at Elon Musk i stedet burde fokusere på sit eget arbejde og lade eksperterne i coronavirus gøre deres arbejde.

Medskaberen af Microsoft, Bill Gates, fortæller i interviewet, at udfordringerne med sociale medier er, at fakta spredes langsomt, mens misinformation og falske nyheder spredes hurtigt.

Arkivfoto juli 2020.

Det har blandt andet også være et problem under pandemien, hvor usandheder om virussen, vacciner og smitterisikoen har floreret på platforme som Twitter og Facebook.

Elon Musk har tidligere udtalt, at stigningen i smittede i USA ikke skyldes smittespredning, men derimod fejl i coronatestningen.

Han skrev tilbage i marts, at panikken over coronavirus var 'dum' og forudså, at i slutningen af april ville USA have tæt på nul smittede. Start august har USA mere end 4,6 millioner smittede.

Elon Musk har også fremhævet en omdiskuteret og kritiseret video af to læger, der udtaler, at coronavirus ikke er værre end influenza, og social distancering er unødvendig.