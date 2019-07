Der er byttet rundt på pladserne på listen over verdens rigeste personer.

Det går ud over stifteren af Microsoft, Bill Gates, der er røget ud af top to over verdens rigeste.

Listen kaldes Bloomberg Billionaires Index, og det er første gang i dens syvårige levetid, at Bill Gates ikke er at finde i top to.

Manden, der har overhalet den 63-årige amerikaner, er franskmanden Bernard Arnault, der er CEO i LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Top fem over verdens rigeste personer 1. Jeff Bezos (125 milliarder dollar) 2. Bernard Arnault (108 milliarder dollar) 3. Bill Gates (107 milliarder dollar) 4. Warren Buffet (83,9 milliarder dollar) 5. Mark Zuckerberg (79,5 milliarder dollar)

Den guldbelagte overhaling af Bill Gates sker, efter Bernard Arnault har tilføjet 39 milliarder til sin formue over det seneste år.

Franskmandens formue lyder dermed på 107 milliarder dollar (711 milliarder kroner, red.) mod amerikanerens 106 milliarder dollar (705 milliarder kroner).

Ingen af dem kan dog nå Jeff Bezos, der er CEO for Amazon. Hans formue lyder på svimlende 125 milliarder dollar, svarende til 831 milliarder kroner.

CNN Business skriver dog, at Bill Gates ville indtage listens førsteplads, hvis det ikke havde været for hans gigantiske donationer til sin og konens fælles fond, Bill & Melinda Gates Foundation.