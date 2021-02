Bill Gates har faktisk selv svært ved at tro på det.

»Tror folk virkelig på den slags?« spørger han.

I et interview med nyhedsbureauet Reuters reagerer tech-milliardæren for første gang på de vilde konspirationsteorier, der har floreret omkring covid-19-vaccinerne – og ham selv.

For nærmest siden pandemiens udbrud for knap et år siden har ikke mindst sociale medier været med til at nære forestillingen om, at coronavirussen kun er blevet skabt, så Bill Gates kunne få kontrol over hele verdens befolkning. Det skulle blandt andet ske ved, at der vil blive injiceret en mikrochip i forbindelse med vaccinerne.

Bill Gates kalder nu spekulationerne for både 'vanvittige' og 'onde'.

Han blev verdens rigeste mand ved at bygge Microsoft op fra bunden, og kombineret med, at han sidste år via 'Bill og Melinda Gates Foundation' spyttede milliarder i coronabekæmpelse, også vaccineudvikling, har det sandsynligvis været med til at skabe konspirationsteorierne.

Også USA's førende sundhedsekspert Anthony Fauci bliver ofte nævnt i samme vilde sammenhæng.

»Ingen ville have kunnet forudse, at dr. Fauci og jeg ville have så prominente roller i disse virkelig onde forestillinger,« siger Bill Gates:

»Det overrasker mig meget, og jeg håber, at det forsvinder igen. Vi må i den kommende tid lære mere om sådan et fænomen, og om hvordan det ændrer folks opførsel. Kunne vi have gjort noget for at mindske det?«

På verdensplan er mere end to millioner døde af covid-19-relaterede årsager, viser tal fra Johns Hopkins University, mens mere end 100 millioner mennesker har været smittet.