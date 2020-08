Belastningen, som coronavirus har lagt på sundhedsvæsenets systemer over hele verden, kan resultere i millioner af dødsfald i de næste to år.

Det mener milliardæren Bill Gates.

Det skriver mediet BGR.

I et nyt interview med Zanny Minton Beddoes fra The Economist, taler Gates om, hvad han frygter kommer til at ske.

Han fortæller, at lockdowns, der er designet til at forhindre coronavirus i at sprede sig, har påvirket muligheden for at få adgang til medicinsk behandling, hvis man har andre sygdomme, i en negativ retning.

Det gør, at folk, der har brug for medicin til at behandle deres sygdomme, ikke har kunne få fat i det.

Dette rammer nu også u-lande, der kæmper en hård kamp mod malaria og HIV, og det kan føre til, at flere millioner der ikke engang er smittet med coronavirus kan dø, siger Gates.

Gates er ikke synderligt imponeret af USA's måde at håndtere virussen på.

»Vi var ikke klar. Skaderne, økonomisk og sundhedsmæssigt, har været langt større, end jeg ville have forventet af en virus som denne,« udtaler Gates.

Det er værd at bemærke, at Gates har advaret om faren for en global pandemi i årevis. Under en nu berømt TED Talk, han holdt for et par år siden, sagde Gates eftertrykkeligt, at den næste globale katastrofe ikke ville være resultatet af en verdenskrig eller et atomangreb, men fra en meget smitsom virus

Gates har tidligere sagt, at der er en stor chance for, at vi får en effektiv coronavirus-vaccine senere på året. Men mindre udviklede lande kan muligvis ikke bekæmpe coronavirus før i 2022.