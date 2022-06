Lyt til artiklen

Man kan ikke ligefrem kalde Microsofts medstifter, Bill Gates, for fan af kryptovalutaer og NFT'er.

Snarere tværtimod.

Han kalder det nemlig for »100 procent baseret på en tåbelig teori.«

Sådan fortalte han på en Tech-konference tirsdag ifølge CNN.

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup — TechCrunch (@TechCrunch) June 14, 2022

Ifølge Gates kan man nemlig ikke tjene penge på det, og henviser til ideen om, at overvurderede aktiver vil stige i pris, når der er nok investorer, der er villige til at betale for dem.

Gates jokede også med, at »dyre digitale billeder af aber ville forbedre verden enormt«, med henvisning til den meget hypede Bored Ape Yacht Club NFT-samling.

I stedet lagde Gates ikke skjul på, at han foretrækker gammeldags investering.

»Jeg er vant til aktivklasser som en gård, hvor de har produktion eller som en virksomhed, hvor de laver produkter,« fortalte han.

Hvad er en NFT? NFT'er slog for alvor igennem i starten af 2021, men har eksisteret siden 2014. En NTF er et digitalt aktiv, der repræsenterer kunst, musik og videoer.

De forbindes ofte med kryptovaluta, da det er den måde, de handles på.

Når man køber digitale kunstværker, så er de unikke. Selvom et kunstværk godt kan sælges ad flere gange, så har det en unik kode, der er specielt for det pågældende aktiv.

Selvom man ejer en NFT, så kan alle andre stadig se selve kunstværket. Kilde: Euroinvestor

Hans kommentarer kommer, mens bitcoin og andre kryptovalutaer går markant ned.

Bitcoin nåede et rekordhøjt niveau på 69.000 dollar – knap 495.000 kroner – i november 2021. Siden da har verdens mest værdifulde kryptovaluta mistet to tredjedele af sin værdi, og tirsdag faldt den til under 23.000 dollar – svarende til 165.000 kroner.

Den har mistet omkring 25 % af sin værdi siden fredag. Kryptobørsen Coinbase har også meddelt, at de afskediger 18 % af deres ansatte, da det digitale valutamarked fortsætter med at smuldre.

Gates har tidligere udtrykt sin skepsis mod krypto. I et 2021-interview sagde Gates, at bare fordi Elon Musk og Tesla valgte at investere i bitcoin, så skulle det ikke betyde, at gennemsnitlige investorer skulle følge dette spor.

B.T. skrev tidligere på året om den tidligere danske landsholsangriber Nicklas Bendtner har brugt næsten 600.000 kroner stykket på sine NFT'er, er blandt andet forestiller en animeret abe.