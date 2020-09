'Vi sørger, men vi er også taknemmelige.'

Sådan skriver Microsoft-stifteren Bill Gates tirsdag på sin hjemmeside, hvor han fortæller, at hans far, Bill Gates Sr., er gået bort.

Han blev 94 år gammel.

Bill Gates Sr., der arbejdede som advokat og senere hen i livet arbejdede med velgørende formål, sov stille ind omgivet af familien mandag.

Bill Gates Sr. (tv) i 2002, hvor han mødtes med Nelson Mandela og den tidligere, amerikanske præsident Jimmy Carter. Foto: JEFF CHRISTENSEN Vis mere Bill Gates Sr. (tv) i 2002, hvor han mødtes med Nelson Mandela og den tidligere, amerikanske præsident Jimmy Carter. Foto: JEFF CHRISTENSEN

Den 94-årige Gates Sr. har de seneste år levet med Alzheimers, hvilket forklarer sønnens taknemmelighed.

'Min fars død er ikke uventet - han var 94 år gammel, og hans helbred har været nedadgående - så vi har alle haft lang tid til at tænke over, hvor heldige vi var ved at have denne fantastiske mand i vores liv i så mange år.'

'Og vi er ikke alene. Min fars visdom, gavmildhed, empati og ydmyghed havde en kæmpe indvirkning på folk i hele verden,' skriver Bill Gates.

Bill Gates Sr. havde tre børn med Mary Maxwell Gates - Bill, Kristi og Libby. Mary Maxwell Gates døde i 1994, men Bill Gates Sr. efterlader sig hustruen Mimi Gardner Gates, som han giftede sig med i 1996.