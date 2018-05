En kort video af techmogul Bill Gates afslører, at mangemilliardæren bestemt ikke var imponeret over den amerikanske præsident Donald Trump.

Gates’ mening om Trump kommer ud af to møder med præsidenten – særligt et i marts 2017, skriver Huffington Post.

Videoklippet, som er delt af en MSNBC-journalist på Twitter, viser Bill Gates, som siger:

»Han (Trump, red.) ville vide, om der var en forskel på HPV og hiv. Så jeg fik mulighed for at forklare, at de to ting sjældent bliver forvekslet.«

Exclusive footage obtained by All In... Bill Gates dishes on his meetings with Donald Trump. More tonight at 8PM ET. #inners pic.twitter.com/Zoehj1WTfk — All In w/Chris Hayes (@allinwithchris) 17. maj 2018

HPV er ifølge patienthåndbogen en forkortelse af Human Papilloma Virus og er en seksuelt overført sygdom, som kan give infektioner på kønsorganerne og i værste tilfælde føre til svære celleforandringer, som kan udvikle sig til kræft. Der findes en meget omdiskuteret HPV-vaccine, som kan forebygge sygdommen.

Præsident Trump omtaler angiveligt sig selv i tredje person. REUTERS/Kevin Lamarque Foto: KEVIN LAMARQUE Præsident Trump omtaler angiveligt sig selv i tredje person. REUTERS/Kevin Lamarque Foto: KEVIN LAMARQUE

Hiv derimod står for human immundefekt virus og er også en seksuelt overført sygdom ifølge Statens Serum Institut. Personer med hiv får en kronisk infektion og vil have virus i kroppen og blodet resten af livet. Velbehandlede personer risikerer ikke at smitte andre.

Bill Gates fortæller også i klippet, at Trump omtalte sig selv i tredje person, f.eks. skulle præsidenten angiveligt have sagt »Trump hører, at du ikke kan lide, hvad Trump laver.«

Mangemilliardæren har flere gange kritiseret præsidentens 'USA først'-politik og har desuden en fond, der har doneret 140 millioner dollars – næsten 886 millioner kroner – til en særlig pumpe, som kan forhindre spredningen af hiv.