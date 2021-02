Han er anklaget af fantasifulde vaccinemodstandere for at have puttet mikrochip i vaccinen mod covid-19.

Det mener flere konspirationsteoretikere verden over i hvert fald.

Angiveligt skulle it-milliardæren og skaberen af Microsoft, Bill Gates, ifølge teorien være interesseret i at kunne kontrollere folks tanker og bevægelser ved hjælp af en mikrochip.

Det fik hans datter Jennifer K. Gates til at joke på de sociale medier, da hun havde fået første dosis af vaccinen.

»Desværre blev min geniale far ikke indopereret i min hjerne via vaccinen,« skriver hun.

Dermed gik den 24-årige kvinde i rette med de mange konspirationsteoretikere.

Jennifer K. Gates er på sit andet år af medicinstudiet i New York, og derfor er hun blevet tilbudt vaccinen.

»Jeg er taknemmelig for, at den (vaccinen, red.) vil beskytte mig og give mig sikkerhed i min fremtidige praksis,« skrev hun ud til sine mere end 357.000 følgere på Instagram og 11.000 følgere på Facebook.