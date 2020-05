Et armbåndsur til 55 kroner, McDonald's-fritter og tre-fire dåser Cola Light. Det er bare nogle af de ting, der danner rammen omkring en gennemsnitlig dag for verdens næstrigeste mand, Bill Gates, medstifter af Microsoft.

Når man som Gates er god for det, der svarer til 730 milliarder kroner, så burde man måske drikke flydende guld og spise kaviar til 300.000 kroner pr. teskefuld.

Men sådan spiller klaveret ikke hjemme hos Bill Gates og hans hustru, Melinda Gates, der har været gift siden 1994. Her kommer klodens behov ofte før familiens. Og i et interview med Oprah Winfrey sagde Bill Gates i 2015:

»Jeg bryder mig ikke om at bruge for mange penge på beklædningsgenstande og andre ting til min egen person. Det virker kedeligt.«

Barack Obama udstyrer Bill og Melinda Gates med hver sin 'Presidential Medal of Freedom' - den fineste orden for en civil amerikaner. Foto: SAUL LOEB - AFP

Sammen med sin barndomskammerat Paul Allen stiftede William Henry Gates III i 1975 softwarefirmaet Microsoft. Allerede som 31-årig var Gates selvgjort dollar-milliardær. Og fra 1995 til 2017 var den selverklærede 'computernørd' med undtagelse af fire år officielt verdens rigeste mand.

I dag er Bill Gates 'kun' klodens næstrigeste. Amazon-stifter Jeff Bazos indtager førstepladsen på listen.

Men selv om computergeniet i dag har fået baghjul, er det stadig Gates' budget, der vækker størst interesse.

Bill Gates bruger nemlig ikke sine penge som den gennemsnitlige multimilliardær.

Rigest og næsterigest. Ifølge Forbes er Amazons Jeff Bezos tre milliarder dollar rigere end Bill Gates. Bezos 733 milliarder imod Gates 730 milliarder kroner. Foto: DAVID RYDER, EMMANUEL DUNAND - AFP

Sammen med Warren Buffett dannede Bill Gates i 2010 den såkaldte The Giving Pledge – en eliteforening for milliardærer, der sværger at forære mindst halvdelen af deres formue til godgørende formål.

Og indtil videre har Gates ikke sparet på pengene.

Mens hvert af hans egne tre børn 'kun' står til at arve det, der svarer til 70 millioner kroner, har Bill Gates ifølge Vanity Fair allerede brugt over 320 milliarder kroner på gode formål som aids- og malariaforskning.

»Vi sidder inde med den form for rigdom, der virkelig kan gøre en forskel i verden. Og derfor ville det være en forbrydelse, hvis vi ikke forsøgte at gøre godt,« sagde Bill Gates sidste år til en forsamling af forretningsledere i staten Washington.

Bill Gates har givet godt 300 milliarder kroner til forskning i bekæmpelse af bl.a. AIDS og Malaria. Foto: Dave Thompson - AFP

For at illustrere Bill Gates' ufattelige rigdom har avisen New York Times regnet sig frem til følgende: Hvis Microsoft-opfinderen brugte seks millioner kroner om dagen, ville det stadig tage ham over 250 år at 'slippe af' med alle sine penge.

Men bare fordi Bill Gates er gavmild, så lever han og familien ikke et liv i fattigdom – langtfra.

Så sent som i februar betalte Bill og Melinda Gates ifølge Wall Street Journal knap 320 millioner kroner for et luksushjem på små 600 kvadratmeter i Los Angeles' fornemme Del Mar-nabolag.

Gates ejer i forvejen luksusboliger i både Florida, New York, Sydfrankrig, Montana og Seattle i staten Washington.

Bill Gates blev stoppet af politiet for at køre for hurtigt. Foto: NMPD

Og parrets primære bolig i Seattle rummer også en anden af Bill Gates' alt andet end billige interesser: luksusbiler.

Allerede som ung elskede Bill Gates hurtige og dyre biler. På vej til og fra arbejde i Microsofts første hovedkvarter i New Mexico elskede den unge Gates at 'rense hovedet' ved at suse igennem ørkenen. Og det var under en af disse lidt for hurtige ture, at Gates blev snuppet af politiet og anholdt og dermed erhvervede sit første og eneste mugshot.

Før udgangen af 2030 regner Bill Gates ifølge Washington Post at have givet 75 procent af sin formue væk. Men undervejs har der også været plads til sit sjov og ballade.

Her er nogle af Gates' private fornøjelser:

Melinda Gates og Bill Gates har været gift i 26 år. Foto: GLOBAL CITIZEN

Bill Gates' første luksusbil var en Porsche 911, og i samlingen findes også en Ferrari 348 og en Jaguar XJ6.

Samlingen på over 30 biler opbevares i Gates-parrets primære hjem i Seattle, der har en anslået værdi på 1,2 milliarder kroner.

To private jet til en samlet værdi af 180 millioner kroner.

I 2005 lejede Bill Gates en luksusyacht til 35 millioner kroner pr. uge. Her holdt hele familien en tougers ferie i det græske øhav.

Hvor rig, så rig. Microsoft-skaber Bill Gates er god for der, der svarer til cirka 730 milliarder kroner. Foto: YURI GRIPAS - Reuters

I sit bibliotek ejer Bill Gates bøger til en samlet værdi af 500 millioner kroner. Alene et originalt Leonardo da Vinci-manuskript har en slået værdi på 300 millioner kroner.

Når Bill og Melinda Gates engang dør, vil de efterlade den tilbageværende del af deres formue til deres egen Bill & Melinda Gates Foundation, der herefter vil fortsætte familiens velgørende arbejde.

Og det endelige mål er alt andet end lavt.

Da Bill Gates i 2018 således blev spurgt om sit nytårsforsæt, sagde han:

»At stoppe fattigdom, sult og sygdom.«