»Jeg begik bestemt en kæmpe fejl, ikke kun at møde ham i første omgang, men at jeg mødtes med ham flere gange.«

Microsoft-stifteren og mangemilliardæren Bill Gates indrømmer, at han 'begik en kæmpe fejl' ved at møde den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein.

Det fortæller han ifølge Huffington Post i NBC's 'Today'-show i et interview, der blev sendt tirsdag.

Han indrømmer også, at han flere gange burde have fulgt sin nu ekskone Melinda French Gates' advarsler mod den nu afdøde finansmand.

»Jeg havde et mål om at skaffe penge til global sundhed. Jeg var ikke klar over, at mødet med ham næsten nedtonede de utroligt forfærdelige ting, han gjorde,« siger Bill Gates yderligere.

Den afdøde sexforbryder og milliardær Jeffrey Epstein døde i 2019, hvor han sad fængslet for sine forbrydelser, som blandt andet indebar seksuelle overgreb på mindreårige.

Flere medier har da også tidligere rapporteret, at de to rigmænd flere gange mødtes, og det er selvom, Jeffrey Epstein allerede i 2008 fik en dom for prostitution af mindreårige og var fængslet i 18 måneder.

I et interview med 'CBS This Morning' i marts sagde Melinda Gates, at hendes mands forhold til Epstein var et stridspunkt for parret.

»Jeg kunne ikke lide, at han havde haft møder med Jeffrey Epstein, nej. Jeg gjorde det klart for ham. Epstein var afskyelig. Han var ond personificeret. Jeg havde mareridt om det bagefter.«

Det er ikke første gang, Gates er blevet afhørt om sine bånd til Epstein, som i 2019 blev fundet død i et tilsyneladende selvmord i sin fængselscelle i New York City.

I et septemberinterview med PBS svarede han undvigende om deres forhold.

»Nå, han er død, så øh, generelt skal du altid være forsigtig,« sagde Gates dengang.