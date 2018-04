Multimilliardæren og stifteren af Microsoft, Bill Gates, advarede fredag mod, at verden slet ikke er klar til at håndtere et verdensomspændende virusudbrud, der vil medføre millioner af døde. En dansk professor er helt enig.

For det er sket før, og det VIL ske igen, at en pandemi vil hærge jordkloden, lyder det fra professor i virus og mikrobiologisk Specialdiagnostik på Statens Serum Institut, Anders Fomsgaard.

Et virusudbrud kan under de 'rette' betingelser brede sig med lynets hast og sprede død og lidelse på tværs af landegrænser og kontinenter.

Derfor har filantropen Bill Gates gentagne gange advaret mod en pandemi, som han ser som den største trussel mod menneskeheden, og fredag gjorde han det igen under en tale for Massachusetts Medical Society.

Hvis en smitsom og dødelig, luftbåren virus, som den Spanske Syge i 1918, går i udbrud i dag, kan det koste 33 millioner mennesker livet verden over i løbet af seks måneder, lød det fra Bill Gates, der dog fremhævede videnskabelige og tekniske fremskridt som værn mod omfanget af en sådan virus.

»Vi er nødt til at investere i andre tilgange, eksempelvis medicin og antistoffer, der kan blive opmagasineret eller produceret hurtigt for at stoppe spredningen af en pandemisk sygdom eller behandle folk, der er blevet smittet,« sagde Bill Gates i sin tale.

Ifølge Washington Post er eksperter enige i, at risikoen for et pandemisk udbrud er høj grundet den konstante udvikling af patogener (de mikroorganismer, som fremkalder sygdom, red.) samt det faktum, at verdens befolkning er tæt forbundet.

Samme konklusion lød i februar, da generaldirektøren for verdenssundhedsorganisationen, WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, holdt tale i Dubai.

»Læren (fra Den Spanske Syge, red.) er lige så relevant i dag som dengang: En altødelæggende epidemi kan begynde i et hvilket som helst land på et hvilket som helst tidspunkt og dræbe millioner af mennesker, fordi vi ikke er beredt, og fordi vi stadig er sårbare,« sagde han og kaldte pandemi-udbrud et eksistensvilkår.

Ifølge Anders Fomsgaard vil pandemi sandsynligvis være i form af en influenzavirus.

»Vi ved, at der kommer en influenza-pandemi på et tidspunkt, men vi ved ikke hvornår. Om det bliver i dag eller om ti år. Og vi ved ikke, hvor voldsomt det bliver. Under den Spanske Syge var der ikke vaccinationer eller antibiotika mod den lungebetændelse, man ofte fik samtidig, som vi har i dag, så vi kan kun gætte på, om et udbrud vil blive mildere. Omvendt vil en spredning, der måske tog tre måneder I 1918 dengang, tage tre uger i dag på grund af globaliseringen, og det er svært at sige, hvad tiden betyder i den henseende.«

Fonden, Bill and Melinda Gates Foundation, har bevilliget 12 millioner dollar til forskning, der kan foregribe en pandemi.