Den amerikanske komiker Bill Cosby er blevet fundet skyldig i voldtægt. Mandag kæmpede 81-årige tv-legende for sin frihed .. og rygte.

Klokken lidt over ni mandag morgen mødte Bill Cosby op i retten i den amerikanske stat Pennsylvania. Og som sædvanligt var det med en mandlig assistent under armen.

I en alder af 81 år er manden bag den verdensomspændende hit tv-komedieserie fra 80'erne'The Cosby Show' nemlig så godt som blind.

Og det er bl.a. dette handicap, som forsvarsadvokaterne håber vil holde Cosby uden for statens fængsler.

I april måned i år blev Bill Cosby fundet skyldig i voldtægt af Andrea Constand, en tidligere idrætslærer på den lokale læreanstalt, Temple University.

Sex-overgrebet fandt sted i 2004. Og teoretisk set risikerer Bill Cosby op til 30 års fængsel.

Men da samtlige tre anklagepunkter, i hvilke Cosby blev fundet skyldig, stammer fra samme forbrydelse, vil de tre domme højst sandsynligt blive afsonet 'sideløbende'.

Det vil sige, at den maksimale straf nærmere er ti år. Og ifølge avisen New York Times er det mere sandsynligt, at Bill Cosby, der har nægtet sig skyldig, vil blive dømt til et sted imellem to og fire års fængsel.

Men strafudmålingen er ikke det eneste på ugens program i retsbygningen i Montgomery County, Pennsylvania.

Således skal sagens dommer Steven T. O’Neill også vurdere, hvorvidt Bill Cosby fremover skal stemples 'Sexually Violent Predator - Seksuelt voldelig forbryder.

Ifølge en psykiatrisk undersøgelse foretaget af statens anklagemyndighed, lider Bill Cosby af en personlighedsforstyrrelse, der giver tv-stjernen voldelige seksuelle tilbøjeligheder og en 'uimodståelig trang til at forgribe siog på unge kvinder'. Og derfor mener sagens anklager, at Cosby fremover skal kaldes Seksuelt voldelig forbryder.

I Pennsylvania findes der allerede over 2.200 straffede med dette belastende stempel. Disse forbrydere skal registreres i et statsligt register. Der er grænser for, hvor de må bo og hvor de må opholde sig. Og endelig er det lettere af sagsøge en person, der officielt er en 'seksuelt voldelig forbryder'.

Og især det sidste er ikke gode nyheder for Cosby, der ifølge finansbladet Forbes er god for det, der svarer til over to milliarder kroner.

Således har i alt over 50 kvinder anklaget Bill Cosby for den samme forbrydelse, som han i 2004 begik imod Andrea Constand - bedøvelse, kidnapning og sex-overgreb.

Disse påståede forbrydelser er i statens øjne forældede. Men ifølge amerikansk lovgivning, kan kvinderne stadig hive Cosby for en civil domstol. Og her kan de i tilfælde af juridisk sejr forlange store millionbeløb i erstatning.

I USA hittede Bill Cosby allerede i 60erne og 70erne med standup-show og tv-serier som 'Fat Albert' og 'I Spy'. I 1980erne fik han så sit store internationale gennembrud med tv-serien 'Cosby Show', om en sort amerikansk højere middelklassefamilie, hvor han selv spillede hovedrollen som familiens mandlige overhoved, fødselslægen Dr. Cliff Huxtable.