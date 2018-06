Ekspræsident er fascineret af krimigenren, og nu udgiver han sammen med James Patterson en thriller.

Washington. USA's tidligere præsident Bill Clinton har allieret sig med en af verdens bedst sælgende forfattere, James Patterson, for at skrive en politisk thriller, hvor han kan trække på sine erfaringer fra sin tid i Det Hvide Hus.

Den nye bog har på dansk titlen "Præsidenten er forsvundet" og er netop udkommet herhjemme.

- Jeg er vild med thrillere, og jeg læser stakkevis af dem. Jeg har netop afsluttet trilogien "Den Røde Spurv" (af Jason Matthews), siger Clinton til BBC.

Clinton er også fan af Patterson, og den tidligere præsident har "slugt" alle forfatterens 25 bøger om detektiven og psykologen Alex Cross.

- Jeg læste ikke mange krimier eller thrillere før indtil først i 1980'erne. Der blev jeg blot fanget af dem, siger han.

Clinton siger til BBC, at han altid har drømt om at skrive en thriller selv.

Bogen indeholder en del insider-detaljer om Det Hvide Hus - fra bowlingbanen i præsidentboligens kælder til løbebåndet i præsidentens soveværelse.

- Vi har virkelig forsøgt at gøre det så præcist som muligt, siger han og tilføjer, at bogen forsøger at skildre, hvordan det ville være at være præsident under ekstreme omstændigheder.

- Det er en roman, men det er om noget, der virkelig kunne ske, siger den tidligere amerikanske leder.

Plottet udfolder sig omkring et ødelæggende cyberangreb på USA, hvilket truer med at bringe hele verden i knæ.

En af personerne i bogen siger, at det kan være verdens vanskeligste job at være præsident.

- Jeg vil gerne have læserne til at forstå, at det drejer sig om virkelige personer, som gør deres virkelige arbejde. Det er vigtigt. Det har betydning. Det har betydning for vores tilværelse, siger han.

Der synes også at være en indirekte kritik af den siddende præsident, Donald Trump, i Clintons udtalelser.

- Desto mere valgprocessen bliver opsplittet i meget korte lydklip, desto mere reagerer folk på teatret ved det hele eller på det høje og det lave, og desto sværere er det at huske, at det er et arbejde, siger han.

Politiske dramaer som "House of Cards" og "Scandal", der vil give indtryk af magtens korridorer og Det Hvide Hus, er også blevet set af Bill Clinton.

- Jeg så de første sæsoner af "House of Cards." Den første fandt jeg virkelig, virkelig god. Jeg så også meget af "Scandal", siger Clinton, som tilføjer, at det er chokerende, at folk tror, at personer i Det Hvide Hus dræber andre.

/ritzau/