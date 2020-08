Der gik ikke mange sekunder, så havde den tidligere præsident indledt et hårdt angreb på den nuværende.

Ved nattens livesending fra Det Demokratiske Partis online konvent stod det hurtigt klart, at Bill Clinton ikke har meget til overs for Donald Trump. Specielt ikke præsidentens indsats for at bekæmpe den globale pandemi, som har ramt USA hårdt.

»Covid ramte os hårdere end det burde. Vi har fire procent af verdens befolkning, men 25 procent af covid-tilfældene,« sagde Bill Clinton indledningsvis.

Inden han nærmest blev personlig.

»Donald Trump siger, vi fører an i verden. På det punkt gør vi. I sådanne tider burde Det Hvide Hus være et kommandocenter, men i stedet er det et stormcenter. Det er bare kaos. Der er kun en ting, der aldrig ændrer sig, hans beslutsomhed for at give skylden videre,« sagde Clinton.

Han var en af de mest prominente talere ved andendagen under Demokraternes konvent.

Normalt er det en stort anlagt begivenhed, hvor tusindvis af entusiastiske partisoldater mødes og holder en politisk fest. I år skulle den være fundet sted i Millwaukee i delstaten Wisconsin.

I stedet løber den nu af stablen som en digital udgave, hvor mange af talerne allerede er optaget på forhånd.

Den globale coronapandemi har forhindret de mange tusinde i at mødes.

At USA er blevet ekstra hårdt ramt, er Donald Trumps skyld, mener Bill Clinton.

»Hvis man vil have en præsident, der bruger timer hver dag på at se tv og angribe folk på sociale medier, så er han jeres mand. Han kollapser i en virkelig krise,« sagde den tidligere præsident, inden han gik videre for at uddybe, hvorfor Joe Biden bør komme i Det Hvide Hus.

»Vores parti giver et reelt alternativ. Joe Biden er den mand. I ved, hvad Donald Trump vil gøre med fire år mere i Det Hvide Hus. Give andre skylden. Mobbe og nedgøre.«

»Det er et klart valg. Vores nations fremtid afhænger af det,« sluttede Bill Clinton.

Hele Bill Clintons tale kan ses øverst i artiklen.