I en ny dokumentar forklarer den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton, at hans affære med sin unge praktikant i Det Hvide Hus, Monica Lewinsky, skyldtes, at affæren hjalp ham med at holde styr på sin angst og stress fra sit job.

I interviewet forklarer Bill Clinton, at da han mødte Monica Lewinsky, var presset fra hans job alt for meget.

Derfor tænkte han om sin unge praktikant: »Der er der noget, som vil få dig på andre tanker for en stund,« forklarer han.

I dokumentaren, som hedder 'Hillary', og som netop handler om præsidentens hustru Hillary Clinton, tilbyder han at give en undskyldning til Monica Lewinsky, mens han udtaler, at han har haft det forfærdeligt over, at affæren endte med at påvirke hendes liv så meget.

Bill Clinton og Monica Lewinsky fotograferet i Det Hvide Hus i November 1995. Foto: - Vis mere Bill Clinton og Monica Lewinsky fotograferet i Det Hvide Hus i November 1995. Foto: -

Det skriver Daily Mail, som har set dokumentaren før dens premiere.

Da det i 1998 blev afsløret, at daværende præsident Bill Clinton havde haft et seksuelt forhold til sin unge praktikant i Det Hvide Hus, rullede skandalen.

Clinton benægtede i første omgang forholdet med den berømte sætning:

'Jeg havde ikke et seksuelt forhold til den kvinde, frk. Lewinsky.' Senere indrømmede han dog, at de to havde haft en affære.

Monica Lewinsky Foto: KENA BETANCUR Vis mere Monica Lewinsky Foto: KENA BETANCUR

Der blev rejst en rigsretssag mod Clinton i slutningen af 90'erne, men han endte med at bliver frikendt i alle anklager.

Den unge, tidligere praktikant Monica Lewinsky blev lagt for had som følge af skandalen, mens hun i 2003 fik konstateret PTSD.

I dokumentaren udtaler Bill Clinton, at når tingene ikke bliver normale, så må man finde ud af, hvordan man på ny definerer begrebet 'normal'. Underforstået, at Monica Lewinsky altså blot bør komme videre med sit liv.

Dokumentaren, 'Hillary' får premiere på streamingtjenesten Hulu på fredag.