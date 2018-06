Ekspræsident Clinton blev i tv-interview spurgt både til MeToo-bevægelsen og affæren med Monica Lewinsky.

New York. USA's tidligere præsident Bill Clinton siger, at MeToo-bevægelsen burde være kommet langt tidligere, men han er meget kortfattet, når han bliver bedt om kommentarer til hans affære med Monica Lewinsky.

I et interview med NBC's "Today Show" mandag bliver Bill Clinton spurgt om, hvorvidt han burde have trådt tilbage for 20 år siden som følge af hans forhold til praktikanten i Det Hvide Hus.

Han bliver i samme moment spurgt om, hvorvidt MeToo-bevægelsen har ændret hans opfattelse af forløbet.

Clinton svarer, at hans kritikere undgår at nævne visse kendsgerninger i et forsøg på at slå ham sammen med andre mænd, der er blevet beskyldt for sexoverfald og sexchikane.

Lewinsky har sagt, at deres relation "ikke var et sexovergreb", men at der var tale om "en grov form for magtmisbrug".

Clinton siger til NBC:

- Jeg forholdt mig til hele sagen for 20 år siden. Og jeg har forsøgt at gøre det, så godt jeg kunne siden - i mit liv og i mit arbejde. Det er alt, hvad jeg har at sige om det.

MeToo-bevægelsen opstod i kølvandet på skandalerne omkring Harvey Weinstein. I efteråret 2017 stod en lang række kvinder frem og beskyldte den amerikanske filmproducer for sexchikane, overgreb og voldtægt.

Blandt de kvinder, der trådte frem og fortalte om overgreb, var Hollywood-stjerner som Angelina Jolie og Gwyneth Paltrow. Weinstein blev senere fyret fra sit eget produktionsselskab, The Weinstein Company, og smidt ud af Oscar-akademiet.

/ritzau/AP